Joven de Barcelona confiesa en TikTok lo que hizo en su edificio tras volver a casa con unas copas de más

El consumo de alcohol es una actividad recreativa que en algunas ocasiones deja de tener un uso recreativo para pasar a ser una adicción muy peligrosa para las personas que la padecen.

Salir a tomar unas cervezas con los amigos o beberse una copa después de una cena son situaciones muy normalizadas.

Sin embargo, el consumo de alcohol es una práctica desaconsejable y siempre que se beba debe ser con moderación y sin poner en riesgo tu vida ni la de los demás.

Decisiones equivocadas

Además, hay que tener en cuenta que los efectos del alcohol, como la alteración de la conducta, dificultades para hablar, la falta de juicio y hasta la falta de coordinación, acostumbran a crear situaciones surrealistas. Es lo que le sucede a esta joven de Barcelona que, aunque no ocasionó ningún problema más allá de la anécdota, podría haber creado una situación que derivara en problemáticas mayores.

Esta 'tiktoker' compartió una publicación en la red social de TikTok explicando que, después de salir una noche con unos amigos, encontró una nota escrita en un sitio comunitario del bloque de pisos en el que vive en la que se apelaba a la sensatez de los vecinos.

"Dirigido al ladrón que desgraciadamente está en la escalera (vecinos). Devuelva del mostrador de la portería lo que ha cogido (planta y lámpara). Sabemos quién ha sido, si no nos veremos obligados a picar a su puerta. Hay que ser muy miserable. Muchas gracias!".

La respuesta

La joven, que se identifica en TikTok como @victorfrigopie pero que habla de ella en femenino, se había llevado una planta y una pequeña lámpara a su casa, movido bajo los efectos del alcohol y sin controlar lo que hacía en aquel momento.

Con sentido común, devolvió los objetos sustraídos de la portería, dejando esta nota a su lado: "Hola! No era mi intención robar nada. Llegué a casa un poquito afectada y lo cogí. Hay gente que con un par de copas escriben a su ex y yo robo plantas de manera inconsciente. Espero que me perdones. De normal no suelo robar. Un beso, he regado la planta".