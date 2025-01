Los gallos, el cetrero y Toñín el Torero, en la semana grande de los 'freaks'

La crisis de la prensa ha transformado no solo los medios serios, sino también los humorísticos. Si en otro tiempo podían encontrarse en los quioscos publicaciones como la añorada 'Noticias del mundo', con sus titulares sobre el Niño Murciélago o las visitas constantes de extraterrestres , ahora hay que buscar en la red a sus herederos, entre los que se encuentran por ejemplo 'The Onion' o, en España, 'El Mundo Today'.

Pero seguramente la historia más grotesca de la semana ha llegado desde Valladolid. Un grupo de personas de esa ciudad se han hecho virales esta semana por dos vídeos que colgaron en TikTok. El fondo de esas imágenes ya da para pasmarse: denuncian el robo de diez gallos. Pero claramente es la forma en la que se expresan lo que ha disparado la popularidad de esos vídeos. El primero de ellos se abre con una frase formidable. "Somos de Valladolid, nos han robado los gallos y no queremos jurar fuerte por cuatro plumas", dice el portavoz de las al menos 12 personas que le secundan en las imágenes. El resto del vídeo, que abunda en ese lenguaje a la vez exuberante y amenazador, sirve para pedir a quien se haya llevado los gallos que los devuelva, en 24 horas, porque, si no, "habrá jaleo".

El segundo documento es quizás aún más poético, pero también más sobrecogedor. Los gallos no han aparecido, pese a que el usuario de una cuenta en la red social aseguraba que así iba a ser. El grupo se siente engañado y pasa a los juramentos. Destacan algunas frases realmente ingeniosas pese a su contenido escatológico, como "me cago en el último suspiro que pegó toda su familia" o "me cago en los muertos del que me robó los gallos, en la caja de su madre, de su padre, de sus tíos, de sus abuelos".

La historia tiene un final relativamente feliz. El miércoles, la Guardia Civil hizo público que una vecina de Soria había encontrado ocho gallos vivos –y dos muertos– en unas cajas abandonadas, y que había procedido a devolvérselos a sus dueños, que viven en Valladolid, lo cual deja pocas dudas sobre la conexión entre los vídeos y el hallazgo. Pero las fotos certifican que se trata de gallos de pelea, usados en combates ilegales donde se mueven grandes cantidades de dinero, lo que ha llevado a muchos usuarios de redes sociales a extrañarse del comportamiento policial.