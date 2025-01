Jiaping, la reportera china de 'Zapeando', se deshace en elogios hacia la calidad de vida de España: "En otro país no es tan fácil conseguirlo" | Vídeo

Son muchas las personas que, por diferentes razones, deciden dejar sus orígenes atrás para vivir en otros países y, se quiera o no, eso da lugar a la opinión y la comparación entre la residencia actual y la anterior.

En este caso, ha sido Jiaping, una joven de origen chino (Shanghái) conocida por participar en MasterChef en 2021 y ejercer de reportera en el programa de laSexta 'Zapeando', quien ha contado en el pódcast 'Suena a chino' cómo es residir en España desde su experiencia.

"España tiene..."

El relato no ha podido comenzar con una opinión más positiva: "Después de tanto tiempo viviendo en España y viajando a muchos más sitios, me di cuenta de que España tiene buena calidad de vida", reconoce Jiaping.

Aunque sepa que el país recibe muchas quejas por parte de otras personas en una situación similar o igual a la suya, la reportera insiste en que es una buena opción: "Fui a América, a China también... si quieres conseguir el mismo nivel de vida como España [...], en otro país no es tan fácil conseguirlo".

No sobran motivos

Tampoco se queda corta a la hora de argumentar los porqués de la buena calidad de vida, entre los cuales destaca la "buena comida", que "la mayoría de gente es muy maja", "hace buen tiempo", "un buen precio" y, sobre todo, considera y recalca que se valore que España es "un país superseguro".

Además, la colaboradora de televisión destaca que "hay tan buen ambiente, que con cualquier tipo de edad puede ir, en cualquier momento, hasta la señora jubilada a la discoteca", subrayando también que todo esto en otros lugares del mundo "cuesta otra cifra".

Asimismo, Jiaping alaba el valor tiene la Seguridad Social española: "No te preocupas tanto como en otros países, si no tienes dinero no puedes ir a ver al médico. Eso en España no va a pasar. Valóralo".

Charla con Jiaping, colaboradora en el programa de Zapeando. Empezó en el mundo de la televisión con Masterchef y con su carisma pudo llevarse el cariño de muchos espectadores.

Repercusión en positivo

Han sido más de 100.000 usuarios que han visto la publicación en Tiktok y que han compartido sus valoraciones –más de acuerdo que en desacuerdo– a la respuesta de Jiaping en el pódcast.

De entre los más de 800 comentarios, hay otros internautas que, después de vivir en otros países, también piensan que "como España no hay nada" o que "no somos conscientes de lo que tenemos", mientras otros pocos aseguran que se vivía aún mejor antes o que tampoco se gana o se tiene tanto dinero para vivir en este país.