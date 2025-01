"Esta es la última vez que estaréis todos juntos en la misma habitación hasta el juicio de Diddy": las bromas censuradas de la gala de los Globos de Oro

Conducida por la humorista Nikki Glaser, la gala de los Globos de Oro estuvo salpicada de bromas dirigidas a grandes estrellas de Hollywood, algunas presentes en la ceremonia, y referencias a sonados sucesos mediáticos. Y aunque las chanzas en este tipo de eventos suelen alejarse de lo políticamente correcto, Glaser ha revelado algunos de los comentarios más arriesgados o duros que finalmente no llegó a hacer en directo.

En declaraciones al programa radiofónico The Howard Stern Show, la cómica repasó algunas de las bromas que había preparado y que, por una u otra razón, se quedaron fuera y no fueron incluidas en la gala. Algunas de ellas eran realmente mucho más fuertes en su tono que las que lanzó en su monólogo de apertura.

Así, Glaser mencionó, por ejemplo, una sobre Nicole Kidman que le habría encantado hacer, pero no estaba segura de cuál sería la reacción de la intérprete. "'Robot Salvaje' está nominada esta noche. Y con eso me refiero a Nicole Kidman después de dos vinos blancos", rezaba el chiste en cuestión.

Nikki Glaser en la alfombra de los Globos de Oro. / CAROLINE BREHMAN

Quizá, de entre todas las bromas que Glaser optó por no incluir en su monólogo, la más dura hacía referencia a Alec Baldwin y su trágico caso por homicidio involuntario: "Michael Keaton estuvo genial en Bitelchús, Bitelchús y Alec Baldwin, lamentablemente, no volvió a interpretar a un fantasma porque estaba demasiado ocupado haciéndolos". La humorista señaló que sabía que era "demasiado cruel" y no quería "volver a traumatizar" al actor, que durante un rodaje en 2021 disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchinsen, causando su muerte.

No obstante, ese chiste sobre el trágico incidente no era el único contenido sensible del discurso de la cómica, que también tenía varias bromas en la recámara en referencia a escándalos de abuso sexual. "Esta es la última vez que estaréis todos juntos en la misma habitación hasta el juicio de Diddy", quería comenzar diciendo Glaser, mencionando al rapero acusado de terribles crímenes como violaciones, extorsión o tráfico sexual.

Aunque ese comentario en cuestión no llegó a hacerse, ya que la humorista no quería que los asistentes se volvieran contra ella al sentirse acusados de estar involucrados en el caso, sí que se hizo otro en la misma línea, aludiendo a que 'Rivales' tenía más carga sexual que la tarjeta de crédito de la estrella de la música.

De la misma manera, Glaser explicaba que eliminó de su monólogo una broma que traía a colación los casos de pedofilia en la iglesia católica porque ya había demasiados chistes ya sobre ese tema y no se necesitaban más.

Por otro lado, en la gala, la humorista dijo que Adrien Brody había sobrevivido dos veces al Holocausto, refiriéndose a sus papeles en El pianista y The Brutalist... pero se abstuvo de añadir que, si el intérprete pudiera volver atrás en el tiempo "le daría las gracias al bebé Hitler por su carrera".

Otras de las bromas que Glaser no llegó a decir en la gala incluían una mención a Luigi Mangione, presunto asesino de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, un chiste sobre Timothée Chalamet y cómo se había preparado para encarnar a Bob Dylan, a través de clases de guitarra y dialecto y no a la manera del músico, con "heroína y autismo", y una chanza sobre que no podía esperar a ver a qué Jennifer trataría de arruinar Ben Affleck a continuación.