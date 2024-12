Cambia Barcelona por Madrid y esta es la principal diferencia que está experimentando: "Lo estoy pasando mal..."

Se dice que el uso excesivo de las redes sociales y la constante comparación de unos usuarios con otros, deseando siempre lo que están haciendo o tienen los demás, ha amplificado la sensación de una patología psicológica en auge: el fenómeno FOMO.

FOMO -que por sus siglas en inglés significa 'Fear Of Missing Out'- se entiende como el miedo a estar ausente, una ansiedad generada por el temor a perderse algo, especialmente, alguna actividad que se haya visto por las redes sociales.

Este síndrome es lo que cuenta estar sufriendo la joven 'influencer' Nuria Uriel, quien, a través de una publicación en su cuenta de TikTok, asegura que no había tenido nunca FOMO, hasta que se ha trasladado de Barcelona a Madrid, donde cree que este fenómeno "se vive 1000 veces más".

En Barcelona, nada importante

"Yo he vivido los últimos seis años de mi vida en Barcelona y ahora me he mudado a Madrid, y hay una diferencia muy jarta en cuanto a FOMO", empieza explicando Uriel.

La 'tiktoker' asegura a continuación: "Me podía ir de Barcelona de viaje dos semanas y volvía, y les decía a mis amigos: '¿Qué tal estas dos semanas?'"; a lo que le contestaban "Trabajar", "hoy he tenido que entregar un informe", "he estudiado seis horas" o "un poco quemada en la biblioteca".

Pero "seis meses en Madrid..."

Sin embargo, la 'influencer' ha encontrado la diferencia en cuanto al tipo de planes desde que vive en Madrid: “Me voy de Madrid una semana y les pregunto a mis amigos: '¿Qué ha pasado?'. Y me dicen: 'Nada, salimos de tranquis. Nos encontramos a Quevedo en una discoteca y luego nos invitó a su casa'. 'Fuimos a tomar algo y empezamos a hablar con los de la mesa de al lado y, nada, nos caímos muy bien y hemos decidido que mañana nos vamos con ellos a Tailandia'".

"Seis meses en Madrid equivale a 10 años de vida", dice Nuria Uriel sorprendida, que también explica sarcásticamente: "Vine a casa de mi madre hace dos días y me voy diez días de viaje. No voy a volver a Madrid hasta enero. Dos habrán tenido novio, uno lo habrá dejado y ahora estará con otro chico. Otro se habrá casado mientras yo he estado fuera".

Diferencias que dan FOMO

"Lo estoy pasando mal y yo no me lo había pasado mal jamás", exclama por último Uriel. Por lo que deja claro que, desde que está en Madrid, se pierde, lo que son para ella, mejores planes y se viven más experiencias únicas que en todos los años que ha vivido en Barcelona.

Además, está viviendo de primera mano lo que antes no le importaba, que es perderse esas historias que le cuentan sus amigos, fruto del conocido FOMO.