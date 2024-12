Google Maps resuelve un crimen en una aldea perdida de Soria

Pese a que parezca increíble, no es la primera vez que un presunto delincuente cae por las imágenes de Google Maps, como recuerda en la misma red @niporwifi. En 2022, un capo de la mafia italiana Stidda, Gioacchino Gammino, fue detenido cuando fue reconocido en la misma aplicación por la policía en su frutería de Galapagar (Madrid). Llevaba más de 10 años sin hablar con su familia, creía que su escondite era perfecto, pero no contó con las aplicaciones detectivescas de las nuevas tecnologías.

La gente que sabe de matemáticas dice que es casi imposible que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad . Que las probabilidades son tan bajas (0,001% al décimo) que no vale la pena jugar. Pero quienes se agarran a la posibilidad de que suceda un milagro que les convierta en ricos han tenido esta semana buen material con el que mantener viva la ilusión, porque ¿cuántas opciones hay de que un coche de Google Maps pase por una calle y fotografíe justo el momento en el que un hombre está metiendo un cadáver en un maletero? Pues eso es justo lo que parece haber pasado en Tajueco , una aldea de Soria de 56 habitantes hasta hace unos días perfectamente anónima.

Y no fue un 'hacker', sino uno de los futbolistas que ese 2014 jugaban en la Real. "Los de prensa, que eran unos zoquetes. Un jugador les pidió el móvil y la lio parda", dice en el vídeo el utillero de la época, Mitxelo Olaizola. "Sí, me robaron el movil", confirma Luis Arconada, director de comunicación del equipo. Y al final se desvela el culpable: Rubén Pardo , que ahora juega en el Aris. "Hoy vídeo, siesta y lo que surja. Un saludo desde Grecia a toda la familia 'txuri urdin'", confirmó Pardo desde su cuenta de X el martes .

La Real Sociedad afirmó entonces que un 'hacker' había entrado en su cuenta y había escrito el mensaje . Y esa versión se ha mantenido durante más de una década. Pero el club ha decidido que, antes de acabar este año, iba a decir la verdad sobre el asunto. Y para hacerlo ha colgado en su cuenta de la misma plataforma donde cometió el desliz un vídeo fascinante de más de cuatro minutos , en el que, con un formato que recuerda con toda la intención a los programas de investigación de la tele –no en vano, la voz en off tiene la inconfundible cadencia de Glòria Serra– desvela por fin quién fue el autor del tuit.

No es tan raro que el omeprazol haya saltado a las tendencias días antes de que empiecen los excesos navideños. El medicamento se usa en muchas ocasiones de forma preventiva antes de una comida copiosa, pero los farmacéuticos han advertido esta semana de que, aunque ese y otros fármacos inhibidores de la bomba de protones (IBP) reducen la cantidad de ácido producido por el estómago, "en ningún caso, generan una capa protectora". "Mucha gente recurre al omeprazol y a otros IBP durante las fiestas navideñas, pero la realidad es que omeprazol, como el resto de los IBP, no sirven para protegerse de los excesos. El alcohol tiene una acción irritante sobre la mucosa gástrica y el omeprazol no evita esta irritación, ya que su mecanismo de acción es diferente. Y los grandes excesos en las comidas pueden producir indigestión o acidez, pero tomar omeprazol sin necesidad puede alterar la producción natural de ácido y la digestión", avisa Cristina Casado, coordinadora del Comité de Pacientes y Ciudadanía de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria.

La noticia ha provocado ardores en muchos consumidores de omeprazol, si se permite el chascarrillo. Y han sacado la bilis a través de las redes sociales, porque la interpretan como un síntoma más de una conspiración internacional empeñada en fastidiar las pequeñas alegrías que pueda tener la vida de la gente. "Qué os dije. La moda ahora es satanizar el omeprazol cuando antes se los daban como gominolas a los abuelos. Antes de eso fue el almax que se descubrio que te robaba el hierro, pero no pasa NADA!!!??", comentó en X al respecto @DrMax6.

Otros, sin embargo, subían el tono de las advertencias de los farmacéuticos. "Sigan tomando omeprazol... Cuando aparezca el cáncer, no pregunten por qué", escribía por ejemplo @aportodovoy.