Cómo pasar del "sos un asco" a los besitos en un segundo

A veces, un mensaje muy simple puede provocar horas de entretenimiento. Es lo que ha sucedido con un tuit -que no es de esta semana, sino un poco anterior, pero ha sido estos días cuando ha obtenido un enorme éxito en la comunidad hispanohablante de Twitter- que apenas contiene ocho palabras: "Quote this with a conversation with your parent", es decir, "cita esto con una conversación con tus padres". A estas alturas, más de 200.000 personas han jugado al juego de compartir las intimidades familiares, que cada vez se desarrollan más vía Whatsapp, con el mundo.

Los mensajes han sido en ocasiones tiernos, emotivos o indignantes, pero la gran mayoría de tuiteros han elegido con buen criterio publicar los textos más hilarantes. Uno de los grandes triunfadores es la conversación que se mantiene en un grupo familiar cuando a la abuela se le cambia inopinadamente el idioma del teclado predictivo y en sus mensajes empiezan a aparecer palabras en inglés. "Sent me happy Puerto me unless? Question hago" (Se me ha puesto en inglés. ¿Qué hago?), pregunta a sus descendientes, que afrontan la situación con el recochineo que merece. "Y’all look tender encuenta" (Ya lo tendré en cuenta), responde la abuela.

Otras veces las conversaciones desvelan los prejuicios que los padres tienen hacia sus hijos, que en ocasiones no están justificados. Es el caso de una usuaria argentina que compartió el rapapolvo que le envió su madre: "Sos un asco. No puede ser que tu hermano me llame y me pregunte dónde estás. Porque seguro seguís de gira dando asco tirada en algún lado. 11 de la mañana, Justina, aprende a ubicarte un poco. Deberías tratarte porque tu problema con la joda es algo superior, me tenés cansada. Si todavía no volviste ni te dignes a aparecer a esta hora". Pero Justina no estaba de juerga. "Mamá, estoy en el trabajo", respondió. "Ah, ok. Besitos", recogió cable la madre. Todo pasó en el mismo minuto, a las 11.08.