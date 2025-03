Vuelve a Europa la lógica de la paz armada

Los “horribles días de confusión moral” a los que se refirió el escritor Émile Zola a raíz del affaire Dreyfus están de vuelta en todas partes. El mundo de ayer, título de las memorias de Stefan Zweig, podría muy bien cuadrar a la narración sistemática de los últimos ochenta años hasta el segundo mandato de Donald Trump. No se tiene en pie ninguna de las constantes vitales heredadas del final de la Segunda Guerra Mundial -necesariamente imperfecto y no exento de riesgos, pero reconocible y con reglas del juego razonablemente precisas-; todo lleva a temer que la versión 2.0 de la paz armada vaticina un futuro más inseguro, menos previsible, más arbitrario.

El cambio es enorme, desaparecieron las certidumbres en manos de quienes presentan el Estado como un estorbo y el beneficio máximo, como la única razón de ser, la que todo lo legitima. Un diplomático chino ha declarado que no logra entender cómo funciona el cerebro de Trump; Elon Musk es jaleado por los congresistas republicanos como un héroe de Marvel mientras desmonta pieza a pieza las partes de la Administración federal que se oponen a sus designios y los de sus acompañantes del orbe tecnofinanciero; Jeff Bezos desnaturaliza al venerable The Washington Post con consignas encaminadas a silenciar la opinión de la disidencia. Una tarde de no hace mucho, un viejo académico lleno de sabiduría pronosticó algo en lo que todo el mundo coincide: "Si gana Trump, desencadenará la venganza”. En esas estamos.

Sin que se sepa muy bien qué futuro aguarda a la OTAN, los europeos desentierran la vieja máxima latina: Si vis pacem, para bellum (si quieres la paz, prepárate para la guerra). Nadie se refiere en los discursos al horizonte ominoso de la guerra, todas las referencias hablan de seguridad, pero el fatalismo lleva a recordar la paz armada que entre 1871 y 1914 fue una constante europea que llevó, esa sí, a la guerra. Pero no queda otra que fajarse con el realismo, aumentar en gran medida los presupuestos militares, mirar al este con desconfianza y evitar en lo posible un desenlace inmoral de la invasión de Ucrania, pactado entre dos dirigentes amorales: Donald Trump y Vladimir Putin (léase el magnífico libro de Marc Marginedas Rusia contra el mundo). Las lógicas del desarme han saltado por los aires; se impone la lógica imperial de las dos grandes potencias nucleares -más de 5.000 ingenios cada una-, la necesidad de Trump de competir con China y controlarla mediante una alianza con Rusia, el objetivo ruso de resucitar el imperialismo y recuperar partes sustantivas del territorio europeo perdido con el desmembramiento de la URSS.

Hubo muchas claves de lo que está por venir en el léxico utilizado por Donald Trump y J. D. Vance en la encerrona que sufrió Volodimir Zelenski en la Casa Blanca, el viernes, 7. Las referencias del presidente a que “así no se pueden hacer negocios”, la exigencia a Zelenski de que se declarara agradecido, la alusión a las cartas que le tocaron a Zelenski, propia de un tahúr, indicaron a ciencia cierta, por si hacía falta, por dónde irán los tiros a partir de ahora. Es igualmente relevante por dónde se adentran los pensamientos de Pete Hegseth, el improbable secretario de Defensa que da a entender que comparte el pensamiento del narco Carlitos Brigante (Al Pacino en Atrapado por su pasado): “Si vives lo suficiente, siempre habrá alguien que quiera matarte”. Un compendio de pesimismo y ley del más fuerte que guía los pasos de la Administración Trump y autoriza a ser el más rápido a la hora de desenfundar.

Poco cabe oponer a tales discursos salvo el anuncio de Ursula von der Leyen de que la Unión Europea movilizará 150.000 millones de euros en compras conjuntas en materia de defensa y facilitará las cosas para que los sectores público y privado -inversiones y compras- afronten el “rearme urgente” del continente. La honorable tradición pacifista europea, que se fortaleció durante la posguerra, se va así por el sumidero o se recluye en reductos minoritarios, porque el hecho cierto es que una gran potencia nuclear en la frontera oriental de la UE es una amenaza cierta con voluntad desestabilizadora, ocupada en interferir en los asuntos europeos. Quizá sea verdad que Europa cometió un pecado de soberbia y oportunismo, inducida por Estados Unidos, al lograr que la frontera de la OTAN llegara hasta las puertas de Rusia, pero no lo es menos que el Kremlin aplica al caso ucraniano y a futuras posibles ocupaciones -Moldavia, quizá Georgia- una particular versión del lebensraum (espacio vital), invocado por los nazis para justificar la expansión de Alemania.

El desarrollo de la guerra fría llevó a Europa a creer que el paraguas nuclear estadounidense era el núcleo básico de su seguridad para siempre, pero es obvio que casi nada es para toda la vida. La decisión que adoptaron en su día Francia -290 ojivas- y el Reino Unido -225- se interpretó como dos intentos de aumentar su influencia y escapar a la imagen de decadencia de las potencias coloniales europeas con su conversión en potencias nucleares. Pero resulta ahora que ambos arsenales, cuyo control retienen en exclusiva París y Londres, se hallan en el centro del debate europeo en materia de seguridad, son un factor de disuasión y adquieren una notoriedad relevante después de haber sido casi olvidados por una opinión pública confiada y convencida de que nada podía alterar la paz.

El historiador militar británico Peter Hart declaró a este diario cuando se cumplió un siglo del inicio de la Primera Guerra Mundial: “Aún pagamos las consecuencias de aquella guerra”. La frase puede aplicarse al conflicto de Ucrania: durante mucho tiempo se pagarán sus consecuencias, sea cual sea el desenlace, porque serán disruptivas, acordadas y pergeñadas por dos líderes que entienden el statu quo como un obstáculo que hay que eliminar sin que importe el coste. El tono del acoso a Volodimir Zelenski en la Casa Blanca se atiene a la métrica diplomática que viene, que ya está aquí para quedarse, jaleada en Europa por la verborrea de la extrema derecha, iluminada por el griterío de Trump y Putin para ocupar espacios de poder.