El Barça supera el trámite, pero necesita un respiro

Le costó, se atascó, pero el Barça consiguió sobreponerse a su apatía. El conjunto de Pere Romeu especuló ante el Granada (0-2) pero terminó saliéndose con la suya gracias al talento y la constancia.

Anodino. Sin más. El Barça se plantó en el Nuevo Los Cármenes porque así debía hacerlo. La última jornada antes del parón de selecciones y tras un mes agotador fue un incordio. Al equipo de Pere Romeu le faltó velocidad y claridad, mientras que el Granada intentó aguantar el dominio azulgrana pero se fue desmoronando con el paso de los minutos.

De nuevo, la versión apática del Barça se impuso en el duelo de Liga F. No es que estuviera incómodo. Teniendo en cuenta que el conjunto granadino abdicó de la posesión del balón, poco le costó a las de Pere Romeu dominar. Pero ese control volvió a ser estéril. Tan solo una ocasión de peligro en la primera parte fue el mejor ejemplo de cómo se desarrolló el encuentro.

Cierto es que el Granada apostó por un bloque muy bajo y muy congestionado. Sin duda, esa está siendo el arma predilecta por todos los rivales del conjunto azulgrana este año. No dejar espacio y desesperar a un Barça que no consigue elevar el ritmo. Apenas sin espacio, el Barça se vio obligado circular el balón con esmero. Pero no le terminó de dar la velocidad necesaria para poder desbordar a un Granada estático.

El equipo local se instaló en un bloque muy bajo. El Barça estuvo despierto, pero poco contundente. El encuentro tuvo poco que resaltar. Casi ninguna ocasión y un vaivén constante del balón que no dio provecho para nadie. El Barça acusó demasiados problemas para abrir el marcador. Llevó el fútbol, pero no se daban ocasiones de peligro.

El gol de Vicky López

Y con el 0-0 se llegó al minuto 70. Empezaba a apurarse demasiado el tiempo. Si bien es cierto que con Patri Guijarro en el campo el Barça dio otra versión, seguía costando llegar a portería. Pero una vez entró el tanto de Vicky López todo volvió a la normalidad. La centrocampista de Mallorca le filtró un balón que la joven promesa azulgrana dejó pasar por instinto. Ya de cara a portería definió y derribó el muro granadino.

Por delante en el marcador, el Barça siguió al acecho y pocos segundos después fue Alexia Putellas quien superó a la guardameta local y puso el definitivo 0-2.

El Barça cierra así un mes agotador y frenético que, pese a la derrota ante el Real Madrid en Montjuïc, se cerró con el billete a las semifinales de la Champions.