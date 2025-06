Juan Avellaneda, diseñador y nuevo novelista: "He visto 'influencers' pelearse por una primera fila en París y modistos haciéndose jugarretas"

Tras firmar ejemplares de su primera novela, 'Flashing Lights', en la feria del libro y en su tienda de Madrid, adonde se acercó hasta la infanta Elena, Juan Avellaneda (Barcelona,1982) nos recibe en Santa Eulalia, la icónica tienda del paseo de Gràcia -"una de las 30 mejores del mundo", leemos en la página 95-, y uno de los escenarios de su ficción sobre "las luces y sombras de este maravilloso universo" que es la moda.

Esbelto 1,91 entallado en un impecable traje sastre de lino lavado con raya diplomática, camisa blanca y alpargatas de veta en azul marino, a juego, desprende una mezcla de Oud Ispahan y Bois Talisman, ambas de Dior. Rosa y vainilla. "Soy super friky de los perfumes", admite el 'rey del esmoquin' también considerado como uno de los españoles más elegantes. Muy popular en las redes sociales, con sus vídeos de 'Vístete conmigo' desde el vestidor de su casa, y por participar en 'talents' como 'Masterchef Celebrity' o 'Pasapalabra', o comentar estilismos de 'celebs' y 'royals' en 'Y ahora Sonsoles', lleva un año preparando esta novela [titulada como una canción del rapero Kanye West], que le ha publicado ahora Lunwerg. Es su segundo asalto a las librerías, tras aquel 'Poténciate', en el que nos enseñó a sacarnos partido.

De dibujar figurines a tramar una novela. ¿Cómo se hilvana eso?

Este libro tiene mucho, aunque no tenga nada que ver, con 'Memorias de una geisha', que me encantó, porque es extremadamente descriptivo. También hay mucho de 'Gossip Girl', 'Sexo en Nueva York' y 'El Diablo viste de Prada'. Cuando me propusieron escribir una novela, mi reacción fue '¿cómo?, ¡pero si yo no sé escribir!' Luego pensé que hablaría de mi mundo y simplemente lo explicaría imaginándome cada escena, cerrando los ojos, y viéndolo como si fuera una película. Ese ha sido mi método.

Avellaneda, puro estilo, en el interior de la tienda Santa Eulalia, en el paseo de Gràcia de Barcelona. / ZOWY VOETEN

El argumento gira en torno a lo que hay detrás de la moda, del mundo del corazón y de los 'influencers'. ¿Qué es lo que no vemos?

Pues que todo tiene un filtro, literal. Lo que vemos parece muy perfecto, pero... Por ejemplo, el libro empieza con un baile de debutantes, que es como lo más 'top' del universo, pero luego te das cuenta de que todo se desmorona. Eso es lo que trato de explicar, que este mundo tiene una parte maravillosa, la que a todos nos gusta, pero luego otras, que no tanto, como el muchísimo trabajo que hay detrás y que no se ve, y también las cosas un poco más tóxicas.

"Uno de los personajes es Sergio, mi marido. Por discreción, nunca he hablado de él, pero quería hacerle un homenaje y decir todo lo que siento"

Cuente, cuente...

Por ejemplo, hay una escena en el libro con dos 'influencers' peleándose por una primera fila en París. Esto yo lo he visto. O como en aquel desfile de Desigual, con Ester Expósito y Paris Jackson, que ni se miraban. En alguna pasarela he visto a algún diseñador haciéndole una jugarreta a otro. Todo lo que explico en la novela son cosas que he vivido.

¿Los personajes existen en la vida real?

Prácticamente todo es real. Hay muchos personajes que están inspirados en gente o en mezclar varias personas que conozco. Por ejemplo, el diseñador Jon Hurritza. Su apellido significa "avellano" en vasco, así que te puedes imaginar por dónde van los tiros. Es ficción pero con una mezcla de autobiografía, que creo que es lo divertido. Ha sido un ejercicio de liberación hacia mí mismo, de contar cosas que hasta ahora no había hecho, por ejemplo, lo que sentí al principio de mi carrera, cuando me ignoraban y me excluían por no pertenecer al sector. Esa parte la reflejo más en la protagonista, Olympia Graf von Hassen, una 'nepobaby' que quiere demostrar que sí que vale.

"Nieves Álvarez es la persona que más sabe de mí. Cada semana voy a Madrid y siempre nos escapamos los dos a cenar"

Y si Jon Hurritza, que consigue colocar su primera colección en Santa Eulalia, es usted, ¿Fabrizzio es...?

¡Sergio, mi marido!. Por discreción, nunca he hablado de él, y las fotos en las que aparecemos juntos es porque nos las han robado en la calle, pero aquí me parecía un pequeño homenaje hablar de él abiertamente, y decir todo lo que siento, de una forma novelada. Sergio se llama Corbera de apellido, igual que Fabrizio Corbera, el príncipe de Salina, de 'El gatopardo'. Como este hay muchos más guiños en el libro, por ejemplo, también sale mi casa en alguna descripción, o Nieves Álvarez, que es Sophie... creo que eso es el morbillo para el lector.

Juan Avellaneda, horas antes de la presentación de 'Flashing Lights' en la terraza de Santa Eulalia (Barcelona). / ZOWY VOETEN

Nieves Álvarez es su fan número uno.

Es mi amiga y musa, y no solo ha estado en las firmas de Madrid, también hemos grabado un podcast con los entresijos de 'Flashing Lights', y ella misma subió un vídeo en el que me hizo un poquito de 'spoiler' -ríe-, en el que se ponía en la piel de Meryl Streep haciendo de la editora Miranda Priestly. Nieves es la persona que más sabe de mí. Cada semana voy a Madrid y siempre nos escapamos los dos a cenar.

¿Vives a caballo entre Barcelona y Madrid?

En Barcelona vivo y en Madrid tengo los talleres, porque a nivel de confección me funcionaba mejor, y no podía trasladar a la gente. Mis tejidos son de Catalunya, Italia y Francia, pero yo hago mucha sastrería, y allí hay más tradición. Con la excepción de Santa Eulalia, que siempre han tenido los mejores sastres de Catalunya. Justo cuando yo empezaba le pedía a Luis [Sans] que me dejara hablar con ellos, y me venía aquí para que me aconsejaran.

"Me encantaba cuando 080 era en digital, porque lo guay es que pueda verlo más gente"

Estás considerado como uno de los más elegantes de España, ¿a quién pondrías a tu lado en ese podio?

Me encanta el actor Diego Martín y Rafa Medina. Y de mujeres, Nieves, siempre, y Naty Abascal, la que mejor mezcla los estampados y los tejidos.

¿Lo veremos pronto en nuevo programa?

Tengo alguna propuesta encima de la mesa para septiembre, que me parece interesante, pero tengo que acabar de pensarlo.

¿Y de nuevo en la 080 Barcelona Fashion?

No creo mucho en los desfiles. Me encantaba cuando 080 era en digital, porque lo guay es que pueda verlo más gente.