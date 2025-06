Casi la mitad de los usuarios recurre a la segunda mano para poder darse caprichos y pequeños placeres cotidianos

La segunda mano sigue consolidándose como una de las principales opciones de compra de los españoles. Según la quinta edición de 'La Red del Cambio 2025', un estudio elaborado por Wallapop, junto a ISDI, algunas de las razones de uso de este mercado son la optimización de recursos y la sostenibilidad. Sin embargo, este año, el estudio también refleja que los españoles tienen una nueva motivación para usar este mercado: satisfacer caprichos y placeres cotidianos.

Así lo confirman el 45% de los encuestados, casi la mitad de los españoles, que aseguran que la compra de productos reutilizados les permite mantener el estilo de vida que desean, equilibrando sus deseos con la realidad económica actual.

La sociedad no quiere renunciar a productos de calidad ni a esos pequeños lujos que les aportan bienestar en su día a día y esto es posible a través de la compra y venta de productos reutilizados.

El estudio refleja que los españoles generan un ingreso adicional de 1.112€ al año a través de la compraventa de reutilizados. De ese ingreso extra que reciben de la compraventa, el 68% de los usuarios afirma que lo dedican a caprichos (32,5%), seguido de ocio (20,4%) y viajar (15,3%), especialmente relevante entre las generaciones más jóvenes.

Fenómeno 'Girl Math'

En esta nueva forma de consumir, se llama fenómeno 'Girl math', y cobra más vida que nunca. Esta expresión coloquial y humorística se popularizó en redes sociales para describir la forma en que algunas personas justifican sus gastos o decisiones financierasde una manera que no sigue la lógica económica tradicional.

La citada investigación asegura que los usuarios racionalizan sus compras de segunda mano como una fórmula para ahorrar y, al mismo tiempo, permitirse pequeños lujos. No se trata de gastar más, sino de optimizar el ahorro para convertirlo en experiencias reales: un viaje, un nuevo sofá, la cuota del gimnasio o uno (o varios) eventos especiales. Plataformas como Wallapop contribuyen a ello.

De acuerdo con los datos La Red del Cambio, el ahorro generado por la compraventa de artículos reutilizados permite cubrir gastos concretos que, en muchos casos, suponen un esfuerzo para los hogares españoles. Con ese importe adicional que supone una paga extra al año podrían cubrir hasta 20 meses de gimnasio, 2 años de plataformas de 'streaming', 7 meses de ocio, medio año o más de vacaciones, o incluso el coste de asistir a dos bodas al año, un evento que, de media, supera los 500€ por invitado, convirtiéndose en uno de los actos sociales más costosos para la sociedad española.

Por categorías

El estudio también desgrana por categoría cuáles son las que permiten un mayor ahorro al usuario de Wallapop. Este ahorro tiene en cuenta tanto lo que se recibe por la venta de artículos en esa categoría como el ahorro que se obtiene comprando un producto reutilizado frente a uno nuevo. En un año, los usuarios pueden percibir hasta 158€ en tecnología, 131€ artículos deportivos,129€ en videojuegos, 123€ en moda o 109€ en productos para el hogar.

Mariang, de 'La Pija y la Quinqui'

Una de las voces más reconocidas de la nueva generación cultural y copresentadora del podcast de moda de 'La Pija y la Quinqui', Mariang, es testimonio real del concepto' Wallapop Math'. Usuaria de la plataforma desde hace años, declara que esta se ha convertido en una herramienta indispensable en su día a día, especialmente en lo que respecta al ahorro y la búsqueda de auténticas joyas en la categoría de muebles.

"Llevo usando Wallapop desde 2017 y fue mi salvación cuando me mudé por primera vez sola a un piso sin amueblar. Cobraba muy poquito y pagaba la mitad de mi sueldo en alquiler. La segunda mano me ayudó a poder amueblar mi piso”, ha declarado Mariang. Desde entonces, la plataforma se ha convertido en una rutina y una fuente de satisfacción para ella. "Me encanta buscar muebles únicos que no se encuentran en tiendas, comparar opciones, hablar con la gente... Es como una gincana en la que todos ganamos", añade. Además, reconoce el impacto económico directo que tiene: "Si sumo todo lo que he ahorrado amueblando mi casa, estamos hablando de miles de euros. Es una bestialidad"

Por edades

De esta manera lo reflejan también los datos del estudio, en el que el uso del ahorro de la segunda mano varía significativamente según sus motivaciones y necesidades. Los usuarios más jóvenes, especialmente aquellos comprendidos entre los 18 y 24 años (40%) y entre 25 y 34 años (38%), recurren principalmente a este mercado para satisfacer caprichos y deseos personales. En cambio, las generaciones de 35 a 44 años (30,6%) y de 45 a 54 años (32%) emplean la compraventa de segunda mano como una estrategia para cubrir gastos esenciales del hogar.

Puedes acceder al estudio completo de la quinta edición de 'La Red del Cambio' de Wallapop en este link.