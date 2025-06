Dakota Johnson y Chris Martin ponen fin a su relación (otra vez) tras casi 8 años

El verano pasado ya se publicó que Dakota Johnson y Chris Martin, los novios más sosos de Hollywood, habían roto. También que la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' y el cantante líder de Coldplay habrían retomado su compriso intermitente. Ahora, la revista 'People' publica en exclusiva que la pareja habría terminado definitivamente su relación de casi ocho años.

Aunque de momento no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas ni de sus representantes, "esta vez parece definitiva", ha confirmado una fuente a la revista 'People', que este jueves adelanta la noticia.

La actriz de 'Materialists' (película romántica aún por estrenar, en la que ejerce de protagonista junto a Chris Evans y Pedro Pascal), de 35 años, y el músico, de 48, quienes comenzaron a salir en 2017, fueron fotografiados juntos hace dos semanas, cuando salieron juntos en Malibú, donde compartían residencia, el 16 de mayo. Antes de eso, en enero, la pareja fue vista de la mano en la India, donde Martin estaba de gira con su banda.

La citada revista publicó el pasado marzo que, aunque los rumores de compromiso surgieron en 2020, una fuente habría contado que los novios "no tenían prisa por casarse".

"Aman sus carreras"

El pasado agosto, cuando arrecieron los rumores de separación, un representante de la actriz desmintió las afirmaciones y afirmó que la pareja estaba "felizmente unida". Casi al mismo tiempo, una fuente también abundó: "Claro, han tenido problemas y se han tomado descansos en el pasado, pero ahora todo va de maravilla. Ambos aman sus carreras. Están haciendo lo que pueden para encontrar el equilibrio ".

Antes, Johnson había hablado de su implicación en la vida de los dos hijos que Martin tiene con su exesposa, Gwyneth Paltrow: Moses y Apple, ahora de 19 y 21 años, respectivamente. "Amo a esos niños con todo mi corazón", declaró a 'Bustle'. También le contó al medio que le encantaba ver a Martin actuar: "No sé. Me encanta verlo. Podría verlo todos los días. No sé cómo explicarlo. Siento que, no sé... estoy viendo a mi ser favorito hacer lo que más le gusta".