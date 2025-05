Maria Grazia Chiuri deja la dirección artística de Dior Mujer tras nueve años de era feminista en la Maison

Era la crónica de una 'muerte' anunciada. Desde hace meses se venía rumoreando que Maria Grazia Chiuri (Roma, 1964) dejaría la dirección creativa de sus colecciones de alta costura femenina, 'prêt-à-porter' y accesorios de Dior. Finalmente, y tras celebrar su último desfile Crucero en su ciudad, en Villa Albani Torlonia, el pasado martes, la Maison ha anunciado este jueves su marcha. Para muchos es el fin de una era. No solo por su enfoque feminista, sino por cómo ha convertido la firma en una de las más rentables del lujo contemporáneo desde su llegada en 2016.

En su comunicado, la casa del conglomerado del lujo LVMH no ha anunciado quién la sucederá.

A mediados de abril se supo que el exdiseñador de Loewe, JW Anderson, fichaba por Dior Hombre.

Este cambio en Dior ha sido el runrún de todas las pasarelas internacionales celebradas este año.

Referente femenino

"Ella (Chiuri) ha escrito un capítulo esencial en la historia de Christian Dior, contribuyendo de manera notable a su crecimiento y convirtiéndose además en la primera mujer en dirigir la creación de colecciones femeninas", dice en la nota Delphine Arnault, presidenta-directora general de Christian Dior costura.

Desfile Crucero de Dior mujer, el último de Maria Grazia Chiuri para la Maison, el pasado martes, en Roma. / EFE / RICCARDO ANTIMIANI

Para ser exactos, bajo la batuta creativa de Chiuri, la casa francesa ha visto crecer enormemente sus resultados: la facturación de Dior casi se cuadriplicó entre 2018 y 2023, pasando de 2.700 millones de euros a más de 9.000 millones de euros, lo que la sitúa en la segunda marca de la división de moda de LVMH, después de Louis Vuitton.

La diseñadora también ha tenido palabras de agradecimiento en su despedida. "Me gustaría dar las gracias a monsieur Arnault por depositar su confianza en mí y a Delphine por su apoyo. Estoy especialmente agradecida por el trabajo realizado por mis equipos y los ateliers. Su talento y experiencia me han permitido hacer realidad mi visión de una moda femenina comprometida, en estrecho diálogo con varias generaciones de mujeres artistas. Juntos, hemos escrito un capítulo con un fuerte impacto del que me siento inmensamente orgullosa", ha escrito.

Fichada en 2016, la romana (que antes se fogueó en Fendi, en 1989, y en Valentino, en 1999) ocupó un puesto por el que pasaron figuras de la talla de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano y Raf Simons. Solo había habido hombres desde la fundación de la firma, en 1947.

Icónica camiseta

Ya en su primer desfile dejó claro su enfoque feminista. Aquel ya histórico desfile incluyó la icónica camiseta con el mensaje 'We Should All Be Feminists' (todos deberíamos ser feministas), inspirada en el ensayo homónimo de Chimamanda Ngozi Adichie. Este gesto marcó el inicio de una nueva era para Dior, en la que sus prendas no solo transmiten belleza, sino también un mensaje social.

Durante sus años en Dior, Chiuri revisó los archivos de Christian Dior y posteriores, reivindicó la diversidad cultural y la inclusión, y combinó la artesanía con una estética contemporánea. También se la recordará por su contribución en complementos, sobre todo en bolsos.