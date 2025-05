El diseñador Dominnico y el dibujante Javi Royo encabezan el cartel de la cuarta FESesDESIGN en la antigua fábrica Estrella Damm

El diseño tiene una cita ineludible los próximos 30 y 31 de mayo en Barcelona. FESesDESIGN, el festival de la escuela ESDESIGN (Escuela Superior de Diseño de Barcelona), celebra una nueva edición, la cuarta, en la antigua Fábrica Estrella Damm, revalidando su compromiso con la solidaridad. No existe ningún otro evento con el perfil y la calidad de los participantes que sea gratuito y solidario. Durante dos días, viernes y sábado, los participantes podrán disfrutar con 'workshops', 'tours' y conferencias de media docena de profesionales de primer nivel en el campo del diseño y de la comunicación en distintas disciplinas.

La programación incluye varias conferencias destacadas el sábado. Por ejemplo, la del consagrado dibujante y diseñador gráfico Javi Royo (16.'05 horas). Su trabajo se caracteriza por un estilo directo, irónico y comprometido con los temas sociales, políticos y culturales de nuestro tiempo. Es fundador del estudio La Consultoría, desde donde impulsa proyectos de comunicación visual con un enfoque claro en la reflexión crítica y el impacto social. Además de colaborar con medios como 'El País', ha publicado libros ilustrados que abordan cuestiones como la salud mental, el feminismo o los derechos humanos, siempre desde una mirada cercana, empática y llena de humor. Javirroyo, su alias profesional, demuestra que el diseño y la ilustración pueden ser herramientas poderosas para cambiar la forma en la que miramos el mundo.

El ilustrador Javi Royo. / ESDESIGN

Ilustradores reconocidos

Antes, al mediodía, también dará una conferencia Marta Cerdà, una de las diseñadoras gráficas más reconocidas a nivel internacional. Su trabajo abarca la dirección de arte, el diseño editorial, la ilustración y, especialmente, la tipografía, terreno en el que ha desarrollado un lenguaje visual propio, experimental y altamente expresivo. Después de ganar el Art Directors Club Young Guns Award en Nueva York en 2008, fundó su propio estudio y ha colaborado con marcas globales como Adobe, 'The New York Times', Nike, Coca-Cola o Penguin Random House.

También habrá oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de Curro Claret (15.30 horas). Diseñador industrial nacido en Barcelona, ha desarrollado una trayectoria marcada por el compromiso social, la sostenibilidad y la experimentación con materiales, procesos y narrativas. Su enfoque se aleja del diseño convencional y se acerca a lo humano, lo imperfecto, lo colectivo. Su icónica estructura metálica T300, utilizada en talleres con personas en situación de vulnerabilidad, es un ejemplo de cómo el diseño puede ser herramienta de empoderamiento y transformación. A medio camino entre el diseño, la artesanía, el activismo y la pedagogía, su trabajo ha sido expuesto en museos como el Museu del Disseny de Barcelona o el Vitra Design Museum.

Otros ponentes destacados en la cita también serán la agencia Ogilvy hasta colectivos como F33, Cuchillo y Brosmind. Cada uno de ellos ofrecerá una charla el sábado 31 de mayo.

IA y moda

FESesDESIGN nació con el objetivo de reunir a profesionales y amantes del sector para compartir experiencias y conocimientos y a la vez debatir sobre los retos del diseño. Este año se han programado algunos 'workshops' con el foco puesto en el campo de la inteligencia artificial ('Del prompt al prototipo o el de Creatividad y moda artificial)- y volcados en el ámbito de la solidaridad, como el 'workshop' 'La Pared habla', cuyo objetivo es diseñar acciones con impacto social.

También destaca, el mismo viernes, de 10 a 17 horas, el 'workshop' 'Creatividad y Moda Artificial, Diseño Creativo vs IA', que contará con la participación del diseñador Dominnico y LAB NO LAB. "¿Por qué no darle la vuelta y 'domesticar' a ese tecno-monstruo que nos está haciendo sentir pequeñxs?", se plantean los protagonistas de este taller-'challenge': uno es Dominnico, uno de los creativos más fantasiosos de Barcelona, director creativo de su propia firma, la cual desfila en la pasarela 080 Barcelona Fashion y llena de fantasía los armarios de las 'celebs' más famosas del mundo, y el otro, LAB NO LAB, estudio creativo de Inteligencia Artificial.

Cartel del Festival de Diseño de Barcelona 2025. / ESDESIGN

El objetivo de FESesDESIGN, impulsado por el grupo Planeta, es democratizar el diseño. La entrada es libre, voluntaria, pues se puede hacer una aportación aportación solidaria y libre. El dinero que se recaude irá íntegramente a Arrels Fundació, que lleva 36 años cuidando de personas sin hogar y colectivos desfavorecidos. En todo este tiempo, ha atendido a más de 20.000 personas sin techo.