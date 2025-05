Lorena Canals, la primera marca que fabricó alfombras lavables abrirá su primera tienda en el centro de Barcelona este otoño

"Me encanta aprender cosas nuevas, no concibo lanzar otra colección [de alfombras, cestos, puffs, juguetes, cojines y mobiliario, todo hecho a mano con materiales naturales o reciclados] sin aplicar una técnica diferente, sin un nuevo tipo de tinte, o sin experimentar con otros tejidos". La que así se describe es Lorena Canals (Barcelona, 62 años), al frente de la empresa homónima de decoración textil referente en el sector desde hace 26 años, cuando tuvo la genial idea de lanzar las primeras alfombras que se podían meter en la lavadora, en una de tamaño normal, en el caso de las infantiles, o bien en una industrial, para algunas de la línea 'Home Decor'.

Después de hacerse famosa por los primeros diseños originales sostenibles para peques, esponjosos y adorables, de animales, plantas y letras (ahí están los 'best-sellers' como la alfombra de galleta, en varios colores, la del ABC o la de la hoja de Monstera), y que actualmente representan el 70% de la producción, poco antes del covid Canals empezó a cavilar con expandir el negocio al 'Home Decor', pues para ella "un hogar sin alfombras es como si estuviera desnudo". De ahí que en su casa no falte el producto, en total tiene 13 repartidas por todas las estancias, incluida la cocina y el baño. Aunque por ahora estas alfombras XL, tostadas, en colores tejas, verdes, con geometrías serenas, representan el 30% de la producción, la diseñadora avanza que será su nuevo motor del negocio: "Tengo la intención de que "el porcentaje se igualará con el diseño infantil al 50% en menos de dos años".

La famosa alfombra de galleta, en rosa, un 'hit' de la marca Lorena Canals. / LORENA CANALS

En las mejores tiendas del mundo

"A mí me fue muy bien en el covid", afirma con la boca chica, sabedora de todos los males que acarreó la pandemia, pero que a ella le ayudó a posicionar sus alfombras infantiles en el 'top' de marcas de decoración. Su nombre está presente en las tiendas más reconocidas del mundo, de Harrods, a Anthropologie o Bloomingdales, por ejemplo. Y si es verdad que al final Steve Jobs y Steve Wozniak no alumbraron las primeras computadoras de Apple en un garaje, en el caso de Lorena Canals, sí que es cierto.

"Un hogar sin alfombras es como si estuviera desnudo", asegura la diseñadora, que confiesa que ella tiene 13 repartidas por todas las estancias de su casa, incluida la cocina y el baño

"Todo empezó en el garaje de ocho metros cuadrados de casa, ahí planté mi mesa y mi silla y creé los primeros diseños", cuenta la jefa de la compañía con cuartel general en Sant Just Desvern, con oficinas, 'showroom' y un almacén donde guarda 25.000 piezas que salen para los puntos de venta de Europa (Francia, Bélgica y Alemania sobre todo), y otro en Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde la empresa se implantó hace más de una década, en 2013, y donde el estocaje está entre 15.000 y 20.000 unidades. De esta manera abarca mercados internacionales como Corea del Sur, Japón, Chile, Perú o hasta Kazajistán. Si el año pasado alcanzó los 9 millones de facturación, "para este año esperamos crecer un 14% y llegar a los 10 millones", avanza.

Alfombras y juguetes de Lorena Canals, expuestos en el 'showroom' de Sant Just Desvern (Barcelona). / JORDI OTIX / EPC

Apertura en el centro de la capital

Con una media de siete colecciones nuevas por año y un total de 750 referencias en el catálogo, la firma que hasta ahora ha vendido 'online' y en 'corners' en tiendas de decoración, ahora ha lanzado en el canal B2B una nueva plataforma para clientes mayoristas. "Nuestro próximo proyecto es abrir la primera Flagship Store Lorena Canals en el centro de Barcelona después del verano y la proyección es que haya más tiendas propias en los próximos años", avanza a este diario.

Quién lo diría de alguien "autodidacta, que nunca estudió diseño, ni decoración, ni estilo ni nada de eso... y que ha acabado haciendo alfombras", exclama con una sonrisa. Aunque es cierto que su padre era un empresario del textil, ella no siguió sus pasos al principio. "Yo antes venía de una empresa de artículos y decoración para niños, juguetes de madera y ositos", recuerda.

Lo de las alfombras infantiles lavables fue 'culpa' de sus hijas Olimpia y Carolina Román, por cierto, también empresarias precoces que con solo 21 y 16 años, pusieron en marcha la firma Oli&Carol de mordedores y sonajeros de caucho natural, y cuya sede está a unos metros de la empresa de su madre. Ambas marcas, claro, ya han lanzado una colaboración al alimón, como la alfombra huerto collab O&C (por cierto, premio FAD 2022)

Sus hijas, la inspiración

"Quería decorarles la habitación cuando eran pequeñas y les compré una alfombra, de esas rígidas como un tubo. Se manchó y me salió más cara la tintorería que la alfombra, así que me puse a buscar en Google 'alfombras lavables' y o vi nada. ¿La solución? la hice yo misma en tela de algodón. Me inspiré en un vestidito de mi hija con unas ondas, parecidas a las de una típica galleta. Era blandita y se podía doblar para meterla en la lavadora", cuenta.

Ese fue el germen de la firma. "Al principio costó, iba por las tiendas y la gente no lo entendía. '¿Una alfombra que no es rígida y se mueve?' Hasta que de pronto una clienta en Galicia empezó a pedir esas alfombras que podían lavarse en la lavadora...", narra. Desde el principio quiso hacerlas en algodón 100%, con pelo largo, con materiales reciclados y sin tintes químicos. "Me empeñé en montar mi propia fábrica en la India. Está en Haryana, al norte del país, que es donde se hacía la técnica que estaba buscando para mis alfombras, el 'tufting', método en el que los hilos se inyectan a una tela base. Como no tienen una parte rígida, se pueden lavar a máquina, y para los que prefieren que queden pegadas al suelo, tenemos bases antideslizantes", explica.

Una fábrica 'europea' en la India

La fábrica, de la que salen unas 13.000 unidades al mes, "es europea, con huella digital, trabajan 220 artesanos 8 horas al día y por sueldos dignos", subraya Lorena, orgullosa, que apostilla en Barcelona hay otro equipo de otras 45. "India me ha enseñado a creer en las personas, en las buenas personas, en trabajar juntos, gente normal y corriente, que no se cree más que el resto, que no hace falta ni un apellido, ni una gran carrera ni 300 másters", dice sobre los valores de la casa.

Así, le llena de orgullo tener la ONG Proyecto Sakula, una guardería que vela por la educación y alimentación de más 150 niños vulnerables en la India. De la misma manera que desarrollar su vena más creativa con colaboraciones con otros artistas, como 'La sillita', creada en comandita con el diseñador y arquitecto Gonzalo Milà, y premiada por el Museu del Disseny de Barcelona en 2024.