Xerjoff, la perfumería de lujo italiana conquista Barcelona: "Tenemos clientes de 14 años y hasta Zara y Mercadona han sacado clones nuestros"

Xerjoff, la casa italiana de alta perfumería, abrió su primera tienda en España en Barcelona, el pasado mes de agosto. El espacio joya de Consell de Cent, 321, junto al Paseo de Gràcia, está decorado con vitrinas acristaladas en color oro y con una barra a modo de bar, para catas olfativas, a la entrada, un espacio cava intermedio, y un jardín en un patio de manzana interior. El local, con paredes forradas en terciopelo y mármol, contiene ordenados por colecciones todos y cada uno de los 140 perfumes diferentes que la marca fundada en Torino por Sergio Momo y Dominique Salvo ha lanzado desde 2007.

La firma se sitúa en las marcas nicho o de autor de la alta perfumería. Mezcla la artesanía tradicional con ingredientes excepcionales se combinan con la innovación y la sensibilidad artística contemporánea para crear perfumes que son verdaderas piezas de arte. Tanto la esencia de su interior como sus frascos, esculturas en miniatura. Y aunque sus perfumes no son baratos (sus precios van desde los 200 a 300 euros y hasta los 700, ediciones especiales como el Pure Accento con cristales de Swarovski) se ha ganado la popularidad de la calle gracias a que gigantes de la moda rápida, como Zara, o de la alimentación, como Mercadona, han lanzado frascos que imitan uno de los 'best-sellers' de la firma, Erba Pura, la fragancia unisex lanzada en 2019, con notas salida de naranja siciliana, bergamota de Calabria y limón siciliano (lima siciliana); nota de corazón de frutas, y nota de fondo de almizcle blanco, vainilla de Madagascar y ámbar.

Jordi Cantos, el director de la tienda en Barcelona, asegura que mucha de su clientela son alemanes y también de los países árabes, que vienen preguntado por Erba Pura, el perfume de la firma más presente en redes sociales, donde se ha hecho muy famoso. "Hasta Zara y Mercadona han sacado unos clones tratando de imitarnos, aunque ni los ingredientes son los mismos ni dura en la piel el mismo tiempo".

El escaparate de la 'boutique' de Xerjoff, desde el interior de la tienda de Consell de Cent 312, en Barcelona. / EPC

Naxos, el rey de TikTok

Él también cuenta que otro de sus más vendidos es Naxos, la colección inspirada en la unificación de Italia. "Es sorprendente ver a veces que vienen y se quedan en la puerta un grupo de chavales de entre 12 y 16 años. No se atreven a entrar, pero si ese día no tenemos muchos clientes les hacemos pasar y les contamos la historia que hay detrás de cada perfume. Ellos vienen preguntando por Naxos, que es muy famoso en TikTok. Avisan que no lo van a comprar en ese momento, quizá más adelante, con la paga. Hay mucha gente joven hoy en día muy interesada en la perfumería de autor", explica el vendedor de una firma con presencia en más de 125 países y 'boutiques' en ciudades como Turín, Milán, Dubái y Londres. Barcelona es la ciudad afín a su espíritu: "cosmopolita, sofisticada y rofundamente sensorial".

"Naxos 1861 (el año del nacimiento de Italia) es el número 1 de ventas y lleva tres años gananado el Premio al Mejor Perfume Nicho", recalca el experto. Se lanzó en 2015 y es una mezcla de cítricos y lavanda con corazón de miel, canela, cachemira y jazmín sambac (sampaguita); y fondo de hojas de tabaco, vainilla y haba tonka.

El sentido más estimulante

Como alguna vez ha explicado Sergio Momo, "de los cinco sentidos, el olfato es el más estimulante desde un punto de vista creativo porque los perfumes son un medio para llegar a lugares, situaciones y personas y para traer recuerdos y sensaciones".

Sus fragancias no siguen las modas y prefieren explorar territorios aromáticos poco transitados. Momo está al frente de un equipo internacional de expertos diseñadores de perfumes en Grasse, Italia, España y el sudeste asiático, y así se elaboran las obras maestras olfativas que componen su selecto catálogo.

Los frascos de son auténticas creaciones artísticas elaboradas a mano en Italia por los mejores artesanos con piedras preciosas y semipreciosas, cuarzo, cristal de Murano, madera, latón y oro. En su interior, además de la esencia, a veces hay tesoros, como piedras (jades, amatistas...) y hasta pedacitos de meteorito (con su correspondiente certificado de autenticidad y procedencia de la lluvia de meteoritos que se produjo en Siberia en 1947). Algunos de los cofres en los que vienen los frascos vienen acompañados por un pañuelo de seda fabricado por artesanos del lago Como.

Abajo, los perfumes de Xerjoff en colaboración con la banda británica Duran Duran. / EPC

Colaboración con Duran Duran

Uno de los últimos lanzamientos de este año ha sido la colaboración con Duran Duran, sí sí, la banda de pop rock británcia de los 80. Los frascos de las dos nuevas creaciones olfativas, NeoRio y Black Moonlight, tienen atrevidos colores (estos días adornan el escaparate de la tienda), y en su interior guardan una fragancia unisex de la familia olfativa oriental (notas de salida de ron, higo, ládano y elemí; corazón son savia de arce, azafrán y aceite de rosas; y el fondo, de bálsamo del Perú, haba tonka y pachulí).

Este martes, además, la firma ha presentado en primicia una nueva edición de una de sus fragancias más emblemáticas: Purple Accento, una creación que encarna la elegancia y la sofisticación contemporánea. Desde su lanzamiento, ha sido aclamada por su vibrante combinación de bergamota, mandarina, jacinto y piña en la salida, que da paso a un corazón floral de zarzamora, lirio, jazmín y pimienta rosa, todo ello sobre un fondo de ámbar, almizcle, sándalo, vainilla y oud que perdura con elegancia.

La nueva edición de 'Purple Accento', de Xerjoff. / EPC

Este perfume, presentado en un sofisticado frasco morado, ha sido rediseñado para resaltar su exclusividad sin alterar la complejidad de su aroma, convirtiéndolo en un auténtico objeto de deseo.

La 'boutique' de Barcelona ofrece todas las colecciones icónicas de la marca así como las últimas novedades que amplían el concepto de lujo sensorial: velas para el hogar, fragancias capilares y una sofisticada línea de desodorantes de autor inspirados en grandes 'best-sellers' como Erba Pura, 40 Knots y Renaissance.