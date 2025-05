Paulina Rubio publica una exclusiva con su hijo sin el consentimiento de Colate

Esta semana, la edición mexicana de la revista ¡Hola! muestra en portada a la cantante Paulina Rubio con sus dos hijos, Andrea y Eros. Una estampa maternal ideal y muy bien iluminada, por cierto. Una imagen, a priori, idílica, si no fuera por un pequeño gran detalle: Nicolás Vallejo-Nágera, Colate para la mayoría, exmarido de Paulina y padre de Andrea, el mayor de los hijos de la artista, no autorizó la sesión fotográfica ni fue avisado por la cantante de que su hijo iba a protagonizar dicha exclusiva.

Mi compañera Isabel González, periodista y subdirectora del programa de radio ‘Es la mañana de Federico’, le envió a Colate la portada, para poder obtener sus primeras impresiones, y fue así como el empresario supo de la existencia del reportaje. Así nos lo ha confirmado el propio Colate a las Mamarazzis. “Yo no sabía nada de la portada hasta que me la enviaron”, nos confiesa el exmarido de Paulina.

El semblante serio del pequeño Andrea, de 14 años, contrasta con la radiante sonrisa que luce la mamá. “Si ves la cara de mi hijo en la portada, sobran las palabras”, responde cuando le preguntamos si el menor estaba ilusionado con su aparición en ‘¡Hola!’. El disgusto de Colate es más que evidente, aunque prefiere “no decir nada porque todo se puede volver en mi contra”. Recordemos que Paulina y Colate mantienen una durísima batalla legal por la custodia de su único hijo en común, desde su separación en 2012. ¡A la vista nueva polémica en curso!, ya que en España, para publicar la imagen de un menor en un medio de comunicación, es legalmente necesario contar con el consentimiento de ambos progenitores.

Hace apenas una semana, otra diva, Shakira, también ha decidido que sus hijos están listos para los focos y ha apoyado a Milan y Sasha en su primera aventura musical en solitario. Sus retoños han presentado videoclip y canción, en una gala en Miami, ante un gran número de periodistas. En este caso, el debut de los hijos de Gerard Piqué y Shakira era para cumplir con una tarea escolar en la academia musical de la Fundación ‘Leat it Beat’, a lo que el exfutbolista no ha expresado objeción alguna, pese a que tampoco le hayan pedido consentimiento para que sus hijos se mostraran ante los medios.

Nos cuentan que Piqué no está disgustado, pero que preferiría que sus hijos no fueran objeto de reportajes y mantuvieran un perfil más bajo. La propia Shakira, en abril de 2023, lanzó un comunicado para pedir encarecidamente a los medios que cesaran el seguimiento informativo por el bien de los niños, para que tuvieran “la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras”. ¿Ha cambiado de opinión o sufre un episodio de incongruencia?

Y hablando de incongruencias, también en ¡Hola! España, Francisco Rivera ha decidido presentar en sociedad, en portada y a cambio de una pasta, a su nuevo bebé con Lourdes Montes. Ironías de la vida, el mismo Fran ha declarado, durante años, lo que sufrió de crío, cuando lo expusieron ante los medios, y ha llegado a demandar a cabeceras y programas para defender su intimidad y la de sus hijos. No hay mal que cien años dure, ni exclusiva que no cure.

Pero, ¿qué ocurre con la intimidad de los menores cuando son sus propios padres los que les colocan en el escaparate?