Met Gala 2025: los 10 vestidos más icónicos de los 'Oscar' de la Moda

La Gala Met nació en 1948 con el objetivo de inaugurar la exposición de moda anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte y recaudar fondos. Al principio solo iban las grandes fortunas de la alta sociedad de Manhattan, pero ahora la cita se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados del año por las 'celebrities' (y de muchos espectadores que la siguen en todo el mundo).

Los llamados 'Oscars de la moda' tomaron impulso en 1995, cuando la jefaza de la revista 'Vogue', Anna Wintour, se hizo con las riendas de la fiesta y la abrió a invitados de lujo también del cine, la música... y, en los últimos años, a 'influencers'.

El tema de la exposición de cada año sirve de guía para los atuendos del aquelarre más 'cool', sofisticado y, a veces, extravagante que se pueda imaginar.

📌Este es un repaso de algunos de los vestidos que han causado furor en las últimas ediciones de la gran noche de la moda .

En la edición 2016, el tema era ‘Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology'. Madonna fue muy criticada por acudir con un vestido negro de encaje con multitud de transparencias que dejaban casi al aire su trasero y sus pechos. El diseño era obra de Givenchy. "No, no estaba nerviosa", comentó la reina del pop, cuya experiencia en la Gala Met comenzó en 1997.