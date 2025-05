Zendaya, reina absoluta en seis Gala Met con siete 'looks' inolvidables: vota por tu preferido

Zendaya, el icono de estilo de la generación Z es también la reina de las alfombras rojas, sean citas tan importantes como los Oscar, donde suele colarse en las listas de las mejor vestidas, o en 'premieres' como las de 'Dune: Parte 2', donde impactó con aquel 'vintage' de androide que rescató de la colección de otoño de 1995 de Thierry Mugler.

La actriz de 'Challengers' y 'Euphoria' es otra de las que más brilla en una de las citas de la moda más importantes del año, la Gala Met. Lleva asistiendo al sarao de Anna Wintour desde 2015, y en 2024, además, ejerció de anfitriona, junto a Jennifer López, Bad Bunny y Chris Hemsworth.

Si vuelve a asistir a la Gala Met 2025, cuyo tema del año es 'Superfine: Tailoring Black Style' ('Impecable: la confección del estilo negro'), seguramente lucirá uno de los mejores 'looks' de la noche. A continuación, repasamos los siete maravillosos con los que ha deslumbrado hasta ahora en las escalinatas del Met.

En su segunda aparición en la alfombra roja del Met, Zendaya brilló de nuevo. Esta vez, gracias a vestido de Michael Kors , completamente bordado con lentejuelas que reflejaban la luz, creando una imagen glamorosa y futurista. Tecnología y moda, un binomio con el que ella suele inspirarse para elegir sus mejores 'looks'.

En homenaje a 'Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between', el tema de la exposición de la Met Gala de 2017, Zendaya llevó uno de los 'looks' más glamurosos que se le recuerdan: un vestido de larga cola y falda abullonada, colorido y vibrante de Dolce & Gabbana, con original estampado tropical, una oda a las flores favoritas de Kawakubo. Pero ese año, además de por su 'outfit', Zendaya impactó por su belleza deslumbrante, y un cabello que aún se recuerda.