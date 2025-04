Fique, moda revolucionaria y tecnológica que te protege del móvil

Una amiga me habló de una marca de moda revolucionaria, basada en la tecnología con el objetivo de cuidar de nuestra salud. Un nuevo enfoque más allá de la sostenibilidad. Se trata de Fique, la firma lanzada por un joven emprendedor de Nueva Delhi, Devansh Sood, que quiere revolucionar la industria.

La marca de este visionario ofrece prendas protectoras con certificación Silver Shield que bloquean las radiofrecuencias (RF) y las frecuencias electromagnéticas (CEM) producidas por dispositivos electrónicos, torres de telefonía móvil, wifi, Bluetooth y líneas eléctricas.

La empresa fue creada por la Plataforma Activista de Moda The Elegant Initiative, que, junto con The Silver Lining Film, da a conocer los efectos nocivos de la tecnología, como los dispositivos cotidianos (los móviles, por ejemplo) y las fuentes de electricidad.

Debo decir que, gracias a un dispositivo electrónico como mi portátil, contacté con Sood para que me hablara de su proyecto, que me pareció interesantísimo, dado que todos vivimos 24/7 a un ‘smartphone’ pegados. Y esto fue lo que me explicó de su marca.

100% SOSTENIBLE “Desde el principio, optamos por fabricar ropa sostenible siempre que fuera posible, utilizando tejidos ecológicos como la seda de bambú y el algodón 100 % orgánico. Nuestra visión no solo era crear moda respetuosa con el planeta, sino también ofrecer prendas elegantes y cómodas. Creemos que la sostenibilidad y el estilo pueden ir de la mano”.

Certificación Silver Shield

“Nos dimos cuenta de que los dispositivos electrónicos cotidianos emiten radiación que puede dañar el cuerpo humano, afectando desde los patrones de sueño hasta la salud celular. Este descubrimiento nos llevó a pensar en cómo proteger a las personas de estos peligros invisibles. La idea de crear ropa de protección con certificación Silver Shield surgió del deseo de ofrecer una solución práctica a un problema creciente. Queríamos diseñar ropa que no solo fuera elegante y cómoda, sino que también ofreciera una barrera contra la exposición continua a la radiación RF y CEM.

Tejidos especiales

Las prendas de Fique utilizan tejidos protectores de plata en los forros de las prendas. En la página web de Fique se explica que “cada prenda combina tecnología de vanguardia con un diseño que también prioriza el estilo y la comodidad”.

Devansh Sood, el CEO de Fique, con una chaqueta de su marca que repele las ondas de los dispositivos electrónicos. / FIQUE

Problemas de salud

Al usar ropa con certificación Silver Shield, las personas pueden proteger su salud de los posibles efectos adversos de la exposición prolongada a los CEM, como dolores de cabeza, trastornos del sueño y desequilibrios hormonales. Este enfoque innovador no solo prioriza la seguridad, sino que también combina estilo y comodidad, facilitando la integración de medidas de protección en la vida diaria.

'Veneno lento'

Sood me cuenta que la “a radiación CEM también se conoce como ‘el veneno lento’, y que las poblaciones vulnerables, como los niños, las embarazadas y las personas con afecciones preexistentes, son particularmente susceptibles a los efectos

Pioneros

El CEO de Fique asegura que “varias marcas han introducido ropa de protección EMF en el pasado”, pero que, sin embargo, la suya destaca por su combinación única de moda y funcionalidad. “La ropa no solo ofrece protección, sino que también es elegante y cómoda, ideal para el uso diario”.

Comunidad

Más allá del producto en sí, Fique ha creado una comunidad en torno a la marca, que reúne a investigadores y personas con hipersensibilidad electromagnética (EHS) para compartir sus experiencias y conocimientos. Esta comunidad ayuda a difundir la conciencia sobre los efectos nocivos de la radiación EMF generada por el hombre, proporcionando valiosos recursos y apoyo a las personas afectadas.

'Blockbusters'

Aunque el catálogo deportivo y casual de la marca de Devansh Sood es amplio, las prendas más vendidas de Fique son las de estar por casa y las deportivas. “Nuestra ropa de estar por casa ofrece la combinación perfecta de comodidad y protección, permitiéndole relajarse con estilo mientras se protege de la dañina radiación EMF. La ropa deportiva está diseñada para personas activas y promueve un estilo de vida activo durante sus entrenamientos, garantizando su seguridad sin comprometer su rendimiento”.

Todos los productos de Fique están disponibles a través de estas webs: www.fique.co.uk y www.fique.org