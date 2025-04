Cristina Tamborero, diseñadora nupcial: "Se llevan mucho los vestidos de novia dos en uno y en mi caso, el trabajo artesanal"

En Barcelona hay dos Tamborero famosos. El abogado matrimonialista Ramón Tamborero especializado en separaciones, divorcios, custodia de hijos, de mascotas y nulidades eclesiásticas, que bien conocen Gerard Piqué, Sete Guibernau o Arantxa Sánchez Vicario, y una de sus hijas, Cristina Tamborero (Barcelona, 1986), diseñadora de vestidos de novia y de invitadas de alta costura moderna, personalizados "con cariño", confeccionados con tejidos nobles fabricados en España y bordados a mano.

Tras varios años triunfando en la Barcelona Bridal Fashion Week y después de haber conquistado las pasarelas de París y Milán, además de vestir a famosas Eva González, Helen Lindes o Alba Carrillo, la empresaria con 'atelier' en la avenida Diagonal está a punto de enfrentarse a un nuevo reto: su primer desfile en solitario. Será este 22 de abril, en el Palacio Real de Pedralbes. La ocasión lo merece, porque su firma cumple 10 años de éxitos. "Será una fiesta muy grande y quería que fuese en mi ciudad", avanza.

Desfila justo un día antes de que comience la cita de moda nupcial de la ciudad, una de las más importantes del mundo. ¿Casualidad?

No, es cuando realmente la ciudad se viste de blanco. Son los tiempos de esta industria, cuando se presentan las nuevas colecciones. Va a ser un desfile muy especial, la verdad, porque es la primera vez que lo hacemos de forma individual, no solo la pasarela, también la organización. Siempre hemos estado dentro de organizaciones, cinco años en la Bridal, la Paris Fashion Week, la Milan Fashion Week...

Un no parar...

Llevaba ocho años haciendo desfiles y eso es realmente agotador. Y como sabía que este año iba a ser potente, porque era el décimo aniversario, preferí parar para coger fuerzas, y fichamos como embajadora a la 'influencer' María Hernández. Esa fue nuestra estrategia de márketing el año pasado. Este 2025 quería arriesgar con un desfile en solitario. Llevaba mucho sin desfilar en Barcelona y se lo debía a mi ciudad, a mi gente y a mis clientas. Además, el sitio, el Palacio Real de Pedralbes, no puede expresar mejor la filosofía de nuestra firma.

Tamborero, con el diseño 'Rosa', de la colección 'Slow' de su firma. / JORDI OTIX / EPC

¿Qué va a mostrar en el desfile?

Un total de 23 'looks' inspirados en la alta costura clásica, como aquellos desfiles que se hacían en los palacetes de París a los que solo iban un número muy reducido de personas. La gente se cansa de ver 60 o 70 'looks'. Presentamos una colección muy icónica que recoge lo que hemos hecho en estos 10 años. Ha sido un trabajo muy bonito, de recopilar lo más importante de nuestra carrera.

¿Qué es lo que te inspira?

Mi propia intuición. Llevo 10 años dedicándome a esto y realmente me da un poco igual lo que hagan los demás, o lo que se lleve o no. Sí que tienes que estar un poco atenta a las tendencias, pero me dejo guiar muchísimo por mi intuición; me ha funcionado siempre. El secreto es que estoy día a día con mis novias, escuchándolas. Sé perfectamente lo que buscan. Cuando las cosas se hacen con amor y cariño es cuando salen bien.

Además de vestidos de novia, los de invitada también son su fuerte.

Hacemos muchísima novia porque es muy fuerte para nosotros, pero también hacemos mucha invitada, porque se vende mucho más. En una boda hay una novia, pero muchas más invitadas.

¿Y qué es lo que más se lleva en novia?

Se están haciendo muchísimo los vestidos dos en uno, trajes que se van transformando con el paso de las etapas de la boda. También se lleva muchísimo, en mi caso, el trabajo muy artesanal, es decir, trabajar muchísimo los tejidos. La persona que busca 'atelier' busca un producto de calidad.

Y las invitadas, ¿qué piden?

Hasta ahora había estado muy de moda el tema de los estampados, pero este año se está relajando bastante. Ahora piden cosas bien hechas, trabajando mucho el diseño, originales y con un estilo más sencillo y tranquilo, es decir, menos pedrerías y más tonos lisos.

La firma Cristina Tamborero también está muy presente en las alfombras rojas.

Es que se han convertido ya en eventos. Nos han pedido algún diseño para la serie 'Élite'. También hemos cedido bastantes cosas a presentadoras, como Núria Marin o Eva González, para 'La Voz' y, hace dos años, para las Campanadas, con un vestido blanco que triunfó muchísimo y salió en toda la prensa. Alba Carrillo también nos ha pedido muchas cosas, o Júlia Vigas, la mujer del futbolista Thiago Alcántara, que se casó con un vestido nuestro.

La diseñadora Tamborero, dibujando en su taller. / JORDI OTIX / EPC

Además de diseñar, también toca llevar las cuentas, ¿no?

Sí, me encargo de todo. Del personal, de mis clientas, de mis pedidos y del márketing... Toda la parte empresarial. Yo siempre digo lo mismo, soy un 70% empresaria y un 30%, diseñadora. A lo mejor la gente se piensa que estamos todo el día con el lápiz, dibujando, pero no es así, ¡ojalá! Y además soy mamá.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en este mundo?

Que se forme, que se forme, que se forme. Antes de diseño de moda estudié Administración y Dirección de Empresas y creo que eso fue la clave del éxito, y se lo debo todo a mi padre. Me sentó y me dijo, vamos a estudiar esto y luego si quieres estudiamos diseño de moda. Y así lo hice. Hay que perseguir los sueños, pero con los pies en el suelo.

¿Cuál es tu próximo sueño?

Creo que repetiría en París, pero aún me queda una espinita clavada, que es conquistar Nueva York.