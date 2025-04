Meghan Markle revela en su nuevo podcast que sufrió preclampsia postparto: "Fue aterrador"

El nuevo podcast de Meghan Markle, 'Confessions of a Female Founder' (Confesiones de una mujer fundadora), ya está disponible. La duquesa de Sussex ha inaugurado la serie con una conversación franca con su amiga, Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble. Con un estilo menos recargado que su reciente programa de televisión 'Con Amor, Meghan', el propósito del podcast es sencillo: charlas informales entre Markle y sus amigos emprendedores de su círculo más íntimo, todos de enorme éxito.

El episodio aborda el hecho de que tanto Markle, madre del príncipe Archie, de 5 años, y la princesa Lilibet, de 3, como Wolfe Herd, con dos hijos pequeños, sufrieron preeclampsia postparto, una afección poco común pero potencialmente mortal que se caracteriza por hipertensión arterial y niveles excesivos de proteína en la orina.

Según Mayo Clinic, la mayoría de los casos de preeclampsia postparto se manifiestan en un plazo de 48 horas después del parto. Pero, la preeclampsia posparto, a veces, se presenta hasta seis semanas o más después del parto. Esto se conoce como preeclampsia posparto tardía. La preeclampsia postparto requiere tratamiento inmediato. Si no se trata, la preeclampsia posparto puede ocasionar convulsiones y otras complicaciones graves.

"Ambas tuvimos experiencias muy similares, aunque no nos conocíamos en ese momento, ambas sufrimos preeclampsia [preeclampsia posparto]", compartió Markle, describiendo la experiencia como algo "inusual y aterrador". La mujer del príncipe Enrique describió aquel episodio como un "gran susto médico".

Meghan no aclaró si la condición ocurrió después del nacimiento de su hijo, el príncipe Archie , de 5 años, o de su hija, la princesa Lilibet , de 3. Wolfe Herd, mientras tanto, es madre de dos hijos.

La duquesa de Sussex y Lemonada Media anunciaron el 13 de marzo que Confessions of a Female Founder se centraría en su trayectoria empresarial con el lanzamiento de la marca de estilo de vida As ever (que agotó su primer lote de productos la semana pasada) y presentaría conversaciones sinceras con otras fundadoras en ocho episodios.