Moisés Rodríguez, director del CCAM: "No es la plataforma la que escoge, son las marcas las que piden venir a 080"

Llega a esta entrevista con EL PERIÓDICO hecho un pincel. Traje 'total look' azul claro, a juego con las gafas de concha. No ha descuidado detalle, pues los calcetines, con divertidos dibujos, son del mismo color 'navy' que la camisa. Moisés Rodríguez (Rubí, 1977) dejó en diciembre de ser regidor de su ciudad para embarcarse en una nueva aventura, dirigir el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que promueve la plataforma 080 Barcelona Fashion desde la conselleria de Empresa i Treball.

Ha llegado usted en un momento muy dulce para 080, máximo nivel de proyección internacional y por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona se une al proyecto.

Esta edición hemos superado los 'influencers' extranjeros, unos 120, ha venido mucha gente de fuera y gente del resto de España que está diciendo 'madre mía, cómo no había venido antes'. Internamente trabajamos en un plan de moda para Catalunya, que vamos a presentar cuando acabe la 080, y hemos tenido conversaciones con el ayuntamiento de la ciudad, por las sinergias de moda que se están llevando a cabo, y por todo lo que se había hecho históricamente, por lo que creímos que ahora, sí, ahora sí que tocaba.

¿Cómo será esa colaboración entre administraciones?

Se ha hecho un anuncio prudente porque aún se está trabajando en cuáles serán las claves del acuerdo. Desde nuestra parte, se darán más detalles en breve y sé que desde el consistorio se explicará el plan a partir de mayo. Ahora mismo, nosotros corríamos con los gastos de la sede, cosa que ahora aportará Barcelona.

"Antes del verano lo tendremos cerrado, y si la nueva sede ya estuviera disponible, quizá la 36ª edición ya se celebraría allí"

¿Ya han encontrado el recinto para sustituir a Sant Pau?

El recinto modernista es un espacio idóneo e icónico, pero se ha quedado pequeño. Además, se van a hacer obras que harían imposible celebrar aquí la pasarela. El nuevo espacio ha de cumplir ciertas características imprescindibles, como una centralidad, que sea icónico y que tenga un amplio espacio para las firmas y el público. Antes del verano lo tendremos cerrado, y si ese espacio ya estuviera disponible, quizá la 36ª edición ya se celebraría allí. Y si no, pondríamos el broche este año en este precioso recinto.

Moisés Rodríguez, director del CCAM, en la sala de desfiles de 080 Barcelona Fashion. / IRENE VILÀ CAPAFONS / EPC

Durante una década ha sido regidor de cultura, recursos humanos, proyección de la ciudad y desarrollo económico de Rubí. ¿Está haciendo un curso acelerado en moda?

Había trabajado en temas de proyección internacional, de marca, que al final esto también tiene ese punto. Pero nunca en moda. Tengo que aprender mucho y me está acompañando, la gente del equipo y las marcas. Estoy mirando mil historias por internet, leyendo algunas cositas y también me explican los detalles de cada diseñador de los que se ha postulado por estar presente en 080. No olvidemos nunca que no es la plataforma la que escoge, son las marcas las que piden venir, y se presentan ante un comité.

Muchas de esas marcas son pequeñas y venden casi todo fuera 'online', cuentan que en Arabia Saudí y EEUU. ¿Qué les diría ante la guerra de aranceles de Trump?

Vivimos cada día en la incertidumbre marcada por EEUU, pero Europa debe posicionarse e intentar que esto sea para ella una oportunidad. Es cierto que hay empresas no saben si merece la pena o les compensa esos aranceles, con unas exportaciones y desplazamientos cada vez más difíciles, pero nosotros como Govern intentaremos dimensionarlas y posicionarlas, hacer de altavoz de nuestra moda. En este mundo global, creemos que hay otros territorios que tienen mucho que decir, y no nos chirría en absoluto China ni todo el mundo asiático, que está muy interesado en establecer sinergias con Europa, porque nos tienen como referencia de calidad.