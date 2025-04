Marta Angerri, directora de Comerç: "Una plataforma que se llama 080 Barcelona Fashion ha de poder llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona para trabajar conjuntamente y crecer"

Recuperamos esta entrevista con Marta Angerri, directora de Comerç, publicada originalmente el 20 de octubre de 2024.

Nacida en Barcelona en 1975, Marta Angerri era hasta hace unas semanas la directora de Financiación Europea y Asuntos Públicos, Sostenibilidad y RSC del Grupo Ametller Origen, empresa a la que se incorporó a finales de 2020 procedente del Círculo de Economía.

080 Barcelona Fashion es una plataforma creativa promovida por la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, y el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM). Usted fue nombrada nueva directora general de Comerç hace apenas seis semanas, ¿cómo valora su primera experiencia pilotando la cita más importante de la moda catalana?

Ha sido mi primer gran tema de agenda y he entrado de lleno. Me he encontrado con un equipo fantástico que lleva trabajando desde hace mucho tiempo. Pero lo que más me ha sorprendido desde el punto de vista personal es que yo había venido antes a título personal a verlo, y cuando ves un desfile ves solo eso. Pero cuando estás dentro ves la cantidad de personas que hay detrás para que todo salga bien. Es una máquina engrasada perfectamente para que todo ocurra cuando se encienden las luces y comienza el desfile.

¿La moda ya le interesaba?

Sí, sobre todo la moda local, porque tenemos grandes diseñadores, como hemos podido ver en esta pasarela. Una oferta espléndida de moda catalana, donde priman valores como innovación y sostenibilidad.

¿Esos son los pilares de esta industria ahora mismo?

Los retos que tenemos son enormes. De modelo económico, social, de cómo están cambiando las tendencias, de cómo la sociedad está evolucionando hacia una manera de ser más consciente, lo cual afecta de lleno al textil y la moda. Cuando hablamos de circularidad y reutilización eso está en la base de esta industria. Y cada vez lo vemos más como una tendencia, sobre todo en la gente joven, que son los que tienen más consciencia de ello.

"Es posible una moda de primer nivel y una pasarela de primer nivel, reutilizando la ropa"

Además de los desfiles, ¿qué actividad le ha sorprendido más?

La más destacable es el 080 Reborn, porque es una apuesta propia de esta plataforma, que ya va por su tercera edición; que es inaudita en el mundo de las 'fashion weeks'. Es el grano de arena que aportamos desde el Govern para hacer evidente una realidad, que es posible una moda de primer nivel y una pasarela de primer nivel, reutilizando la ropa.

Desfile de la 080 Reborn / MANU MITRU

¿Sabe si nos quieren copiar esta idea afuera?

Es una apuesta muy decidida de la Generalitat, queremos ser punta de lanza con este tema. Esta ha sido la edición con más afluencia de prensa extranjera e 'influencers' extranjeros, que, como el mundo de la comunicación también ha cambiado tanto, al final es lo que nos da más repercusión fuera. También de esta apuesta tan nuestra por impulsar la reutilización textil. Siempre ponemos en duda la bondad de las redes sobre todo para comunicar mensajes precisos, pero en lo relativo a la imagen y a la capacidad de exportar la moda, el vídeo de una prescriptora que de repente llega a 500.000 nos sitúa en el mapa de una manera brutal.

¿Ha pensado ya algún plan para que la plataforma siga creciendo?

Una de las cosas que tenemos sobre la mesa es que Sant Pau es un recinto precioso que nos aporta la mezcla que queremos, una plataforma de moda en un marco incomparable, porque quien atraemos a Barcelona y nos hace de prescriptores es gente que cuando ven este recinto se quedan maravillados. Sant Pau está pendiente de un proceso de reformas muy importante y nosotros cada vez necesitamos más sitio, porque no cabemos. Buscamos una ubicación, no ya para la edición de abril, sino para la de aquí un año. Tenemos que verlo como una oportunidad, porque Barcelona tiene espacios emblemáticos preciosos. Comenzaremos a trabajar inmediatamente con esto.

Marta Angerri, en el recinto modernista de Sant Pau, el 16 de octubre. / JORDI BARDAJIL

Y además de la ubicación, ¿ampliarán la programación?

El sector nos lo pide, y debemos poner en marcha programas de aceleradoras, temas de formación. Y para eso hemos de buscar aliados. Una plataforma que se llama 080 Barcelona Fashion ha de poder hacer un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona para trabajar conjuntamente y crecer. Por tanto, comenzaremos a explorar vías para tener continuidad durante todo el año, no solo con las dos 'fashion weeks'.

¿Aumentará el presupuesto público y mirarán más patrocinadores privados, como el de esta edición y Louis Vuitton?

Está sobre la mesa. La 080 ya cuenta con patrocinios en especias muy importantes, pero tenemos que dar un paso más. Dado que este es un acontecimiento muy puntero y consolidado, hemos de buscar otros 'partners' que confíen desde el sector privado y apuesten para hacer la plataforma más grande. Esta reciente edición ha sido la más internacional que hemos tenido, y ese es nuestro mejor portfolio.

"Hemos de buscar otros 'partners' que confíen desde el sector privado y apuesten para hacer la plataforma más grande"

¿Ha podido seguir los desfiles? ¿Cuáles te han gustado más?

Sí, un poco. Estuve en el de Lebor Gabala, marca que conozco y también tengo alguna prenda suya. También me encantó Nathalie Chandler, Lemachet y Outsiders Division, con una colección muy colorida y divertida.

Y en su día a día, ¿cómo le gusta vestir?

Soy bastante ecléctica, me gusta mezclar muchas cosas. Pero soy poco marquista, en el buen sentido. Me muevo más por lo que me gusta que por quién lo diseña. Y también, por apostar por cosas locales. Debo decir que no tengo mucho tiempo, y cada vez soy más de poco pero bueno y que dure mucho tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo