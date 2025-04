María Escoté, la maestra de la moda pop regresa a Barcelona: "Me encantaría vestir a Cher y a Dolly Parton"

Rebelde, visionaria y guardiana de las esencias del 'streetwear' más pop y cañero, María Escoté (Barcelona, 1979) regresa a su ciudad después de una ausencia que se nos ha hecho muy larga. En este tiempo, al menos, la hemos podido seguir en la tele -es jurado en el concurso de talentos 'Maestros de la costura', junto a Palomo Spain y Lorenzo Caprile, y también fue finalista en 'MasterChef Celebrity' de hace tres años. Y por sus múltiples y siempre coloristas colaboraciones con marcas como Desigual, My Little Pony, Hello Kitty, Las Supernenas o Pucca. La que ha vestido a divas como a Rosalía, Beyoncé Zendaya viene a 080 Barcelona Fashion a romper con una propuesta con la 'S' mayúscula de Superman.

Lleva cinco años sin desfilar, desde su última vez en Madrid, donde reside desde hace 13 años. ¿Qué ha motivado su vuelta a Barcelona, donde presentó su primera colección, en 2006, en Moda FAD?

Mi último desfile fue justo antes del covid. Hice un trabajo de 'upcycling' completo, una colaboración con Wallapop. Después me centré en la producción y venta, y en colaborar con grandes firmas como Desigual. Pero necesitaba volver a sentir lo que es hacer estas prendas tan especiales, la magia de un desfile y recordar por qué estoy en esta profesión. Es un regalo que me he hecho, un desfile, y además, en Barcelona, mi ciudad.

Viene acompañada de un buen escuadrón de diseñadores de la pasarela madrileña: Acromatyx, Ernesto Naranjo, ManéMané, Juan Vidal... ¿Se han puesto de acuerdo?

No teníamos ni idea. Ha sido el destino. Nos enteramos cuando habíamos pasado el comité y nos habían aceptado. Con el único con el que lo había comentado fue con Juan Vidal. Ha sido una casualidad pero la verdad es que volver y hacerlo rodeado de amigos y compañeros siempre es genial.

¿Qué le parece 080 y su cartel?

080 Barcelona Fashion siempre apuesta por la innovación, la vanguardia, la modernidad, la juventud... Es un cartel muy equilibrado y sensato, donde tienes de todo, marcas que llevan toda la vida aquí, marcas nuevas, marcas jóvenes... muy acorde con lo que es la ciudad de Barcelona.

Uno de los diseños a todo color de María Escoté. / MARIO CHAVARRÍA

Esta vez no han sido los dibujos ni los cómics, su nueva colección se inspira en un superhéroe con capa.

Como soy una apasionada de la gráfica y de la ilustración, he trabajado muchas veces con el cine. Warner, que es uno de mis 'partners', presenta este año la nueva película de 'Superman', y me pareció un proyecto muy apetecible. La colección está inspirada en ese retorno, porque es uno de mis superhéroes favoritos.

¿Cómo ha trasladado ese mundo de fantasía a los tejidos?

Es una colección muy orgánica, muy artesanal y muy sofisticada. Es una colección corta pero muy elaborada. He estudiado mucho los diferentes tejidos para que hablen por sí solos. Hay 'moulage', drapeado, texturas muy diferentes. Hay mucho trabajo manual.

¿Alguna prenda favorita?

Sin duda un vestido plata con un tejido que se llama 'liquid', que parece metálico. Lleva un drapeado superpequeño y muy estudiado.

¿Se colará algo negro?

Muy poco.

Lo suyo es el color.

Una de nuestras identidades es nuestro lenguaje cromático, claramente, y creo que es algo que se aprecia y que está de vuelta, aunque evolucionado. Es una colección de María Escote adulta y es un poco todo lo que ha aprendido durante estos cinco años a nivel cromático, de textura, costura, patronaje...

Una de las nuevas piezas joya y artesanas de la colección de María Escoté. / TXEMA YESTE

A nivel piezas, la sudadera tampoco puede faltar.

Es una prenda muy importante para mí, y he hecho un trabajo de evolución. También un ejercicio de calzado y bolsos de 'upcycling' con asas metálicas... Hay cosas muy modernas mezcladas con el reciclaje, que es algo imprescindible para mí para entender la moda. Un ejercicio interesante de cómo tiene que convivir lo antiguo, lo clásico, con la vanguardia y lo moderno.

Tiene dos hijas pequeñas, ¿qué opinan de la moda que hace su madre?

Mis hijas ya tienen 12 y 9 años y les encanta la moda. Forma parte de su vida cotidiana, de su casa, es lo que es su madre, pero ellas tienen otros intereses y creo que tienen claro que se van a dedicar a otras cosas.

¿Cómo es conciliar con una profesión tan absorbente como la moda?

Hoy en día es muy complicado, no solo en la moda, para cualquier profesional en este país. Lo hago de la única forma que lo puedo hacer, dando valor a la calidad sobre la cantidad. No tengo todo el tiempo que me gustaría tener para dedicar a mi familia, pero el que sí que tengo tiene que ser 100% para ellas.

En tu día a día, ¿vistes alguna marca de otros diseñadores?

No, mi vestidor es mi archivo, aunque también compro mucho 'vintage'.

Has vestido a muchas divas, desde Rosalía, Beyoncé, Zendaya... ¿alguna espinita?

Me encantaría vestir a esas mujeres icónicas a las que admiro tanto, una es Cher y la otra es Dolly Parton.