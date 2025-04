Fantasía, arte, brillo y autenticidad con Custo Barcelona y Txell Miras, la receta de la moda para tiempos difíciles

Imaginación al poder. La segunda jornada de desfiles de 080 Barcelona Fashion ha convocado a Guillermo Justicia, Compte Spain, 404 Studio, Txell Miras y Ernesto Naranjo, diseñadores jóvenes y otros consagrados, que han dado una lección de patronaje, sastrería, inventiva y perfección en las formas. La pasarela ha apagado este martes sus luces con un halo de optimismo flotando en el ambiente.

A sus 25 años, a Guillermo Justicia se le considera la gran promesa de la moda catalana. Y no es para menos. En su segunda pasarela ha dejado ojiplático al 'front row' en este segundo día de desfiles, pasado por agua. Su colección 'Void', su sentimiento de "vacío" por la "incertidumbre constante del mundo que nos rodea", ha explicado, se ha plasmado en una sastrería de ejecución pluscuamperfecta, con pantalones de pinzas de volúmenes casi imposibles y abrigos masculinos góticos y portentosos. No tan oscuro, y más fantasioso, el valenciano Santi Mozas, ahora radicado en Galicia "por amor", ha presentado 'Objet trouvé' (Objeto encontrado), la nueva propuesta de su firma Compte Spain, que chifla en Arabia Saudí, el país, junto a EEUU donde más vende. "En España vendo por encargo, a medida, para bodas, bautizos y comuniones", observa. Eso sí, para novias e invitadas muy atrevidas con gusto por los cuentos. "Esta vez me obsesioné un poco con las zarzas que envuelven a los rosales y con los que uno puede pincharse intentando tocar una rosa. De ahí las incrustaciones con cristales de Svarovsky -uno de sus vestidos cuenta con 8.000 cosidos a mano-, las lentejuelas que simulan pequeñas flores y los flecos a base de plumas planchadas para que parezcan espinas", cuenta.