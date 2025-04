Arnau Climent (AAA Studio), el creador del 'chándal perfecto', debuta en 080 Barcelona Fashion: "No hay diversidad en la moda rápida"

La tinta de sus diplomas en moda aún está fresca. A sus 23 años, Arnau Climent (Montcada i Reixac; Barcelona) es el diseñador más joven de esta 35ª edición de 080 Barcelona Fashion. Es el representante de la Generación Z, de sus preocupaciones y de su forma de entender la moda. Su ropa no tiene géneros, ni tallas, apuesta por la comodidad y una sostenibilidad real, la de la proximidad. Se formó en vestuario a medida en ESDi, practicó en Rosa Clará, diseñó para obras de teatro y 'drag queens', hizo el máster en LCI y se ganó una beca con su propio 'showroom'.

Después de tres colecciones, ha encontrado su enfoque en el punto y en las prendas básicas que huyen de lo anodino con unos volúmenes y detalles impactantes. Ya se le reconoce el mérito de haber creado el 'chándal perfecto'. Ahora lanza 'BURdeNOUT', prendas largas superpuestas y ajustables, de inspiración 'cozy' y alguna pieza corta inspirada en la ropa interior. Gorras, mitones, calentadores y gafas 3D.

¿Siempre soñó con su propia marca de ropa?

Qué va. Me animó un profesor. Siempre había visto a los autónomos ir de culo. Mi idea era trabajar para alguien y acabar siendo director creativo de una marca.

¿Y cuándo cambió de idea?

Mientras estaba en el 'showroom' de Barcelona hice una colección y tuvo mucho éxito mediático. Recalco lo de mediático, porque no fue así en ventas.

¿Qué repercusión tuvo?

Por ejemplo, Martin Urrutia, de 'Operación Triunfo', se hizo fan de esta colección. También Sofia Coll, que se dio a conocer en 'Eufòria' de TV3, y en el Benidorm Fest, ha utilizado varias cosas. Me pedían cosas para revistas. Pero el 'showroom' se acabó y me quedé colgado. No sabía si seguir por aquí o hacerme funcionario.

¿Cómo?

Mi psicóloga me lo desaconsejó. Me dijo que me hiciera ropa para mí. En aquel momento necesitaba un chándal y reutilicé unas telas que tenía por el taller. Allí hace mucho frío y las usaba como poncho. Primero me hice una sudadera, y cuando la vieron mis amigos me dijeron que aquello tenía mucho potencial. Con el chándal completo y unos amigos 'influencers' fuimos a la pasada edición de octubre de 080. Y triunfamos.

¿Con el chándal perfecto?

Sí. Así lo han catalogado los 'influencers' y la prensa. Yo creo que es porque no hay diversidad en el 'fast fashion'. Es como si solo hubiera la misma opción de todo en tiendas diferentes. Todas las marcas haciendo lo mismo.

¿En qué se diferencia el suyo?

Es un básico pero no se parece al resto. Lo diseñé en tres colores, gris, negro y burdeos. Solo está en una talla, es ajustable y se adapta a todas las tallas. Los pantalones tienen pinzas y unos bolsillos enormes. Antes me compraba pantalones de la sección mujer y me daba mucha rabia que los bolsillos fueran tan pequeños. Depende cómo lo combines te sirve para salir o para ir a comprar el pan.

Por supuesto, es para chica y para chico.

Sí, la ropa solo es ropa. El género está en quien se lo pone, no en la ropa.

Con su marca, además de experimentar, apuesta por la sostenibilidad.

Es cierto que es algo que depende mucho del público. Para una marca emergente es muy difícil ser sostenible al 100%, aunque ser sostenible no quiere decir hacer ropa con cáñamo. Para mí, significa usar tejidos de calidad, que duren, y de proximidad. Por ejemplo, ¿por qué comprar cordones en cualquier parte del mundo en lugar de comprarlos en una mercería cerca?