Conoce a los ganadores del 'OT' de la moda emergente catalana: Joplin Atelier, Boulard BCN, Rubearth y Naida C. Castel

"Tener nuestra marca en paseo de Gràcia es una oportunidad única"; "es increíble poder estar aquí tan rápido y siendo una firma tan pequeña"; "es muy bonito, porque el discurso de mis colecciones también es el modernismo, Barcelona, esta preciosa ciudad que tenemos" o "es emocionante porque desde aquí podré llegar a compradores muy diversos". Los que hablan son los diseñadores de moda Aida Molano, Gabriel Nogueiras, Ugo Boulard y de joyas, Naida Camarasa Castel, al frente de sus respectivas marcas: Joplin Atelier, Rubearth, Boulard BCN y Naida C. Castel, las cuatro ganadoras de la quinta edición de Barcelona Fashion Foward, una especie de 'máster' que hace seis años puso en marcha Mireia Escobar, directora del Disseny Hub Barcelona (DHub) y el área municipal de Industrias Creativas.

El programa de emprendeduría de moda que promueve el Institut de Cultura de Barcelona en colaboración de Barcelona Activa escoge cada año a 15 empresas o diseñadores y los forma durante cinco meses para que saquen el máximo rendimiento a sus marcas incipientes. "Las marcas ponen el talento creativo y nosotros les damos las herramientas que les faltan a nivel empresarial para moverse y consolidarse dentro de la industria de la moda. Es un éxito que, de las 54 marcas que han completado, 43 siguen en activo".

Al final, cuatro firmas se convierten en los 'triunfitos' de este 'OT' de la moda emergente catalana, con golosos premios, como un 'showroom' de ventas, ni más ni menos que en el exclusivo espacio Lynk & Co, en el 44 de paseo de Gràcia, donde no solo podrán vender sus diseños hasta el próximo 30 de junio, sino conocer directamente a su clientela, además de montar eventos.

Esta es la experiencia de los cuatro talentos ganadores de este año:

El diseñador Gabriel Nogueiras nació en Venezuela, vivió algunos años de su infancia en EEUU y luego en Galicia. Pasó también por Madrid (ha sido galardonado tress veces en la Mercedes Benz). Desde hace cuatro años vive en Barcelona, y no solo es uno de los ganadores del Barcelona Fashion Foward por su marca Rubearth [el acrónimo de 'reuse', 'be', 'art' y 'earth'], con la que redefine la moda masculina fusionando moda, arte y diseño, sino que es uno de los nuevos talentos que por primera vez desfilará en la 080 Barcelona Fashion (el próximo viernes, a las 16.00 horas). Aunque llevaba 18 años trabajando en moda, en empresas como Zara y Bimba y Lola, "había la parte de negocio que a mí se me escapaba en cuanto a conocimientos, por eso me apunté a este programa, y me han ayudado a focalizarme en eso. También en redes sociales, que yo antes delegaba en otras personas, y me dijeron que no, que debo estar detrás para que no parezca impersonal, ni automatizado".

Hace cinco años, con la pandemia, dejó su trabajo y se animó a sacar adelante su propio proyecto. "Es muy colorista y divertido, está muy enfocado al mercado asiático, porque vendo mucho en Japón, por ejemplo", describe.