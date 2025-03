Rita Miller Atelier zambulle a sus novias e invitadas de alta costura en un spa de lujo de Barcelona

Lisi del Castillo les customizaba los bikinis a sus amigas cuando tenía 14 o 15 años. Desde muy pronto trabajó y ayudó su madre, que tenía varias tiendas de trajes de baño a medida en Barcelona. La vida le llevó por el derecho, el periodismo, el cine y hasta literatura antes de regresar a la moda, donde hoy se mueve como pez en el agua, como ha demostrado este viernes por la tarde, cuando ha celebrado el primer desfile de su marca de novias e invitadas de alta costura Rita Miller Atelier, precisamente, en un entorno acuático espectacular, el Oasis Wellness & Spa by Natura Bissé del hotel Grand Hyatt, en la Diagonal de Barcelona.

La firma nació en 2018 y hoy se ha convertido en una de las más demandadas por sus sofisticados y personalizados diseños que no solo visten las casaderas, madrinas e invitadas, sino un montón de caras conocidas, de la tele y de las alfombras rojas. Muchas de ellas no se han querido perder la puesta de largo de Del Castillo en una pasarela tan original en la que las modelos han tenido que medir muy bien sus pasos para no acabar dándose un chapuzón involuntario.

'Front row' de amigos famosos

En el 'front row' han seguido muy atentos la veintena de propuestas de la nueva colección 'Icons' de Rita Miller Atelier, una fusión de vestidos de fiesta y novia que combinan la elegancia clásica con estilos más contemporáneos, incluidos varios modelos ya 'clásicos' de la firma, los actores Pepón Nieto y Octavi Pujades, la modelo y presentadora Renata Zanchi, la experta en comunicación Andrea Vilallonga, la presentadora Ares Teixidó, Yolanda Llamazares, de la agencia Youandmemkt, las actrices María Molins, Marta Blanc y Julia Lara.

Tampoco han faltado Albasarí Caro, la directora de la Bridal Fashion Week, cuya próxima edición se celebrará el mes que viene; el estilista Alberto Cerdán; la presidenta Academia de Cine, Judith Colell; la empresaria Cristina Castañer; así como Joan Vehils, director del diario 'Sport' de Prensa Ibérica; acompañado de la subdirectora lulene Servent; la directora de 'Mundo Deportivo', Cristina Cubero, y Montserrat Montserrat Rigall, jefa de programas de RN4.

La presentadora Elsa Anka ha cerrado el primer desfile de Rita Miller Atelier con un diseño de novia con capa. / Zowy Voeten / EPC

Caminando entre piscinas

Serpenteando entre las piscinas del spa han lucido con poderío los diseños de Del Castillo caras tan conocidas, como la presentadora Elsa Anka -que además de un precioso vestido rojo de gasa, ha cerrado el desfile con un diseño de novia con capa espectacular-, la nadadora Thais Enríquez, las 'influencers' Vanesa Travieso y La Chica Bona y las actrices Lis Moreno y Anna Senan.

Pensada para celebraciones diurnas y entornos exteriores, la línea de invitadas destaca por la fluidez de sus tejidos satinados y su apuesta por colores vivos que realzan la luminosidad natural. Colores como el rojo, como el diseño en satén que ha lucido la propia Lisi del Castillo, el coral, el verde o el violeta conforman su paleta. Para las novias, Del Castillo prefiere un enfoque depurado, para la mujer que prioriza la sofisticación sin excesos. Líneas arquitectónicas precisas y una estética minimalista. Un lujo discreto donde también tienen cabida las plumas o los flecos, las organzas y las telas suntuosas de Gratacós.