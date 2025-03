Lisi del Castillo, alma de Rita Miller Atellier: "Vestimos a muchas famosas pero el negocio son las novias e invitadas del barrio"

Hace siete años que Lisi del Castillo (Barcelona, 1980) fundó Rita Miller Atellier. Había empezado Derecho, se licenció en Periodismo, trabajó en varios medios, hizo de modelo, fundó su propia agencia, estudió interpretación en Los Ángeles, escribió guiones de películas, produjo, dirigió e interpretó su propio filme, 'Las puertas del cielo', por el que recibió un premio, y publicó un libro, 'La trufa blanca o cómo encontrar la felicidad en tus objetivos'. Y nunca dejó de trabajar y ayudar a su madre, que tenía varias tiendas de trajes de baño a medida en Barcelona.

Allí fue donde colgó sus primeros diseños inspirados en Valentino, Chanel, Saint Laurent, Prada y Gucci, que se vendieron como rosquillas entre amigas y nuevas clientas. Cada vez le pedían más boda, invitada y fiesta... Y así nació la marca que lleva por nombre el del personaje de Whoopi Goldberg en 'Ghost' -la película favorita de Del Castillo-, cuyos diseños estos años han lucido en galas y televisión, desde Tamara Falcó, Marta Hazas o Cristina Pardo hasta Nieves Álvarez, Gemma Mengual o Eva González, por citar solo algunos nombres. Sin embargo, son muchas más las novias, madres, hermanas y amigas de las novias anónimas las que eligen un 'Rita Miller' a medida para su gran día.

El día 28 presenta su primer desfile de alta costura, 'Icons', en Barcelona. ¿Qué significa este reto para usted?

Tenía ganas hace tiempo, pero no sabía si apuntarme a una programación tipo 080 o ir por libre para hacerlo a mi gusto. Y me surgió la oportunidad. Conocí a Enrique Aranda, que es el director del Grand Hyatt Barcelona en la gala People in Red. Coinicidimos en la misma mesa, le hablé de mi firma y que donaba uno de mis vestidos para la rifa de esa noche para recaudar fondos para la causa del doctor Clotet. Le interesó el proyecto. Primero me dejó el spa del hotel para grabar a Gemma Mengual con uno de mis vestidos de novia haciendo acrobacias en la piscina y luego surgió lo del desfile.

¿Cómo es la colección?

Serán 25 'looks' de vestidos más clásicos y más modernos, independientemente de la edad, porque hay mujeres de 60 que visten como de 30, y de 30 que les gusta algo más clásico. También mostraremos vestidos más de fiesta, más cañeros. Somos un atelier que hacemos todo a media y al gusto de la clienta.

Entre el público estará Albasarí Caro, directora de la Barcelona Bridal Fashion Week. ¿Mucha presión?

Sí, también vendrá Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, actores como María Molins o Pepón Nieto, y desfilarán Elsa Anka, La Chica Bona, Vanesa Travieso, Anna Senan... Cuando desfilas en la Bridal quizá es para vender luego los vestidos en el extranjero, y yo de momento quiero ser un atelier de aquí. Aunque en dos años me planeto abrir una 'pop-up' en el extranjero.

¿Tiene clientas extranjeras?

Tengo un montón y son superfieles. Hay una de Puerto Rico que me encarga los vestidos desde allí, le hago los diseños, le mando los bocetos y luego viene aquí a las pruebas, y aprovecha para hacerse un 'tour' por España.

La diseñadora Lisi del Castillo, directora de la firma Rita Miller Atelier. / ZOWY VOETEN / EPC

"Queremos que cualquier persona que vaya a un evento se sienta super especial, con un vestido único"

¿Cuál es la esencia de Rita Miller Atelier?

Acercar la moda a la calle. Visto a una super famosa, y lo pongo en Instagram, pero también le hago una prueba de un traje a una señora de 80 años, y también lo pongo. Al final, queremos que cualquier persona que vaya a un evento se sienta super especial, con un vestido único, porque solo hacemos una unidad de cada modelo. Intento que los diseños sean extremados y que los tejidos cuenten algo. Siempre son de Gratacós y las plumas, por ejemplo, me las traen de Sanlúcar de Barrameda.

¿Qué es lo que más busca ahora la clienta?

La temporada pasada me venía mucha hermana de la novia que pedía mucha lentejuela. Querían vestidos de infarto para arrasar. Pero este año me están pidiendo cosas más clásicas. Y estamos haciendo más vestidos de novia que nunca, porque las novias de hoy en día ya son diseñadoras. Tienen tantísimas referencias, conocen tantas marcas, que me piden exactamente un diseño con un escote así, unas mangas, un tirante... Lo hacemos de cero totalmente personalizado. También vienen muchas madrinas que no encuentran nada que les encaje, porque se ven muy clásicas o muy disfazadas.

"Hacemos más novias que nunca (...) y muchas madrinas que no encuentran nada que les encaje, porque se ven muy clásicas o muy disfazadas"

Un diseño tan a la carta no debe ser barato.

Los vestidos que están hechos, los que tenemos de muestra, van de 400 a 1.500 euros. Los de invitada a medida, a partir de 1.000 y 1.200. Y de novia, a partir de 2.000. En el atelier trabajan conmigo dos costureras y una chica en prácticas, y estamos sacando unos 200 vestidos al año.

Algunos los presta para que famosas los luzcan en las galas.

De famosas antes solo conocía a Elsa Anka, porque colaboré con ella en un programa de televisión, y a Núria Tomás. Pero al poco de empezar con la marca llegó la pandemia y empecé a escribir a gente por Instagram, entre otros a la estilista de 'El hormiguero', Montse Nieto. Le mandé un 'look' para Nuria Roca, pero como no le ajustaba, al final se lo puso Tamara Falcó. Y si hizo viral. Después pasó lo mismo con un bañador que le mandé a Carmen Lomana. Y así fue como otros estilistas, como Arturo Argüelles, el de Cristina Pedroche o Edurne, me han ido pidiendo vestidos.

¿Alguien que persiga ahora?

Demi Moore. Hace dos meses que escribí a su estilista [Brad Goreski] y a la directora de 'La sustancia' [Coralie Fargeat]. Aún no me han contestado, pero ya lo harán, ya.

"Hace dos meses que escribí al estilista de Demi Moore y a la directora de 'La sustancia'"

¡Menuda publicidad sería eso!

Sí, un estilista me trae a otr estilista, y una famosa me trae a otra famosa. Pero con eso no hago caja. Vestimos a muchas famosas, pero el negocio está en la novia y la invitada del barrio.

Interesante...

En los últimos tres meses hemos cambiado de estrategia y hemos duplicado la facturación respecto al año pasado. Creo que es porque antes no ponía las fotos de la novias e invitadas reales, y no mostraba el proceso de lo que hacemos en el atelier. Puedo seguir la última tendencia pero al final trabajamos para personas no para robots.

