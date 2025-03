Blake Lively pide al juez que se desestime la demanda por difamación de Justin Baldoni

La actriz Blake Livelyha pedido al juez que desestime la demanda por difamación que le interpuso el actor Justin Baldoni, al considerar que la está usando como represalia por hablar públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual que ella le imputa, informaron medios locales.

Lively presentó el jueves ante el juez una moción en la que solicita que se desestime esa demanda con la que el actor que fue su coprotagonista en la película 'It Ends With Us' (Romper el círculo) le pide una indemnización de 400 millones de dólares.

Esta iniciativa de la actriz se produce apenas dos días después de que su esposo, Ryan Reynolds, también presentara una moción de desestimación, solicitando al juez que también que lo sacara del caso.

Baldoni, sus socios y su productora, Wayfarer Studios, demandaron a Lively y Reynolds, junto con su publicista, alegando que la pareja de Hollywood y su equipo "secuestraron" su película y luego intentaron "destruir" su carrera.

Demandas cruzadas

Previamente, Lively había acusado a Baldoni y los estudios Wayfarer de realizar un "plan de varios niveles" para dañar su reputación, después de que ella se quejara de "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

Los abogados de Lively argumentan, por su parte, que la actriz está protegida por una ley de California que prohíbe las demandas por difamación basadas en acusaciones de acoso sexual. La legislación fue promulgada por el gobernador de California, Gavin Newsom, en octubre de 2023, indicó la CNN.

Artículo en 'TNYT'

Baldoni acusó a Lively de intentar "destruirlo" profesionalmente al colaborar con el diario 'The New York Times' en un artículo que hablaba precisamente de la denuncia que había presentado ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó al actor de acoso sexual y represalias.

Sin embargo, los abogados de Lively dicen que ella tenía "derecho legal a presentar su denuncia y divulgarla al público", incluyendo a la prensa.

Baldoni ha negado todas las acusaciones de acoso sexual y represalias presentadas por Lively en su demanda cuyo juicio se celebrará en marzo de 2026.