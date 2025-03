Jonathan Anderson abandona la dirección creativa de Loewe

Continúan los terremotos y sus réplicas en el mundo de la moda. Las principales casas están moviendo ficha: unos directores creativos salen y otros son fichados. Si a finales de la semana pasada Donatella Versace dejó la casa de la Medusa en la que llevaba casi 28 años, y Demna Gavasaliahacía lo propio con Balenciaga para irse a Gucci, este lunes la firma de origen español Loewe ha anunciado que su director creativo, Jonathan Anderson, también se va.

El diseñador norirlandés Jonathan W. Anderson deja su puesto como director creativo de la firma española Loewe, que ocupaba desde 2013, tal como ha anunciado este lunes el gigante francés del lujo LVMH, propietario de la marca.

Lo hace una semana después de presentar (sin desfile) la colección Otoño/invierno 2025-2026 en París. Los 'looks' de una colección que miraba al catálogo de Loewe se presentaron en el Hôtel de Maisons.

Visión moderna del lujo

Durante estos 11 años, "Loewe ha tenido un crecimiento excepcional y se ha impuesto como una pionera en la propuesta de una visión moderna del lujo y la cultura, a la vez que sigue fiel en su compromiso histórico hacia el artesanado", destacó LVMH en un comunicado.

"Aunque mi capítulo en Loewe llega a su fin, la historia de la marca continuará escribiéndose muchos años. La seguiré con orgullo de ver crecer y prosperar esta extraordinaria marca española que un día consideré mi casa", ha escrito el diseñador, de 40 años.

El valor de lo artesanal

"Mirando hacia atrás, me he dado cuenta de que una marca no se construye en el primer 'show', o incluso en un primer año de espectáculos, se construye lentamente temporada tras temporada, año tras año, sobre lo que es correcto para una marca. Uno de mis logros más orgullosos es lanzar el premio de artesanía. Hemos creado una plataforma que realmente apoya y da visibilidad a las artesanías que desaparecen, jóvenes creadores, viejos maestros y nuevas ideas. Me gustaría dar las gracias al equipo de la Fundación, a los miembros del jurado y el grupo de expertos por su tiempo y dedicación", escribe Anderson sobre su trayectoria en Loewe.

Sin embargo, el comunicado no indica cuál puede ser el futuro de Anderson, que se consagró en Loewe, a la que llegó con 29 años para modernizar y universalizar la marca bajo el impulso de LVMH, dueño de la firma desde 1996.

'Niño prodigio'

Desde hace semanas los rumores indicaban que Anderson, el 'niño prodigio' de la moda británica, podría asumir la dirección creativa de Dior. Durante la pasada Paris Fashion Week se habló de que podría ser la última presentación de la Maison con Maria Grazia Chiuri al frente.

El gigante francés del lujo LVMH integra también a enseñas de moda y complementos como Louis Vuitton, Fendi, Givenchy o Kenzo, así como firmas de joyería como Tiffany, Chaumet o Bulgari.

Los movimientos en LVMH no son lo únicos en el intenso mundo de la moda que gravita en torno a París. La pasada semana se anunció que el georgiano Demna Gvasalia, hasta ahora director creativo de Balenciaga, será el próximo responsable de las colecciones de Gucci, ambas parte del grupo francés Kering.

Además, Chanel nombró en diciembre como director creativo al joven diseñador franco-belga Matthieu Blazy, hasta entonces al frente de las colecciones de Bottega Veneta, donde le sustituyó la británica Louis Trotter.

Actor frustrado

Jonathan William Anderson (Magherafelt, Irlanda del Norte, 1984) antes que diseñador quiso ser actor. Se matriculó en el Studio Theatre de Washington. Pronto se dio cuenta de que no era lo suyo. Se graduó en el London College of Fashion, creando una colección entera de hombre, y poco después comenzó a colaborar con Prada.

En 2008 se lanza con su propia propia marca. Primero solo moda masculina y dos años después, se zambulle de lleno en el diseño para mujeres.

Así, en 2011 debutó con su primera colección femenina y participa en un proyecto de colaboración con Swarovski.

En 2012 presentó su primera colección 'pre-fall' para mujer y crea una línea para Topshop bajo el nombre J. W. Anderson x Topshop. También se alzó con el premio al Talento Emergente en los British Fashion Awards.

En 2013, tras la salida de Stuart Vevers, se convierte en el nuevo director creativo de Loewe.

Las colecciones de J.W. Anderson se caracterizan por su sensual transversalidad; con toques femeninos para ellos y masculinos para ellas.