Patricia Fernández (@patriwhitehouse), 'influencer' del hogar: "Tener la casa ordenada te asegura paz mental"

Patricia Fernández (Madrid, 1985) se ha convertido en una de las expertas en orden y decoración del hogar más famosas de España. Suma 2,5 millones de seguidores en sus canales, sobre todo en Instagram, donde es más conocida como @patriwhitehouse. Es madre de tres hijos, de 21, 17 y 5 años, y después del nacimiento del último cambió su habitual jornada laboral de nueve a cinco en el sector de la venta y se convirtió en creadora de contenido 'lifestyle'. "Le dedico muchísimas más horas, pero es algo con lo que disfruto de verdad", cuenta por teléfono en una charla con EL PERIÓDICO.

Ahora, además, acaba de publicar 'Organiza tu casa sin dramas' (Libros Cúpula), un manual de supervivencia para que los menos disciplinados mantengan el orden en casa, con consejos para implicar a toda la familia en el proceso, incluidos los niños desde bien pequeños.

"Nuestro refugio"

Sostiene que "tener la casa ordenada es igual a paz mental, porque el ruido visual es una fuente constante de estrés y ansiedad" y que la idea del libro es dar pequeños consejos que ayuden a "convertir nuestro hogar en un refugio donde ser felices".

"No descubro América, pero sí que es verdad que muchas veces cuando te dicen cómo y por dónde empezar es más fácil", afirma.

No tiene ninguna gurú del orden de cabecera, tipo Marie Kondo, pero reconoce que está "24/7 consumiendo este tipo de contenido en internet. Cosas que quizá no vienen de una sola persona, porque todos aprendemos de todos". A su juicio, "el mundo de las redes sociales, bien utilizado, es maravilloso, para aprender de contenido de hogar", pero en su caso, su mayor referente es su abuela.

Autodidacta por completo -"nunca fui a ningún curso", admite-, se deja llevar por lo que las cosas le transmiten: "Llevamos en la casa nueva como ocho meses ya, y aún no tengo lámpara encima de la mesa del salón. Hasta que no encuentre una que me transmita, no la pondré. Así luego la manera de comunicarlo a mis seguidores será muy auténtica", asegura sobre el secreto de su éxito.

"Éramos seis viviendo en un piso de 60 metros. Pero todo estaba perfectamente ordenado y limpio, gracias a mi abuela"

Cuando era pequeña su padre enfermó y su familia se trasladó a casa de sus abuelos. "Éramos seis viviendo en un piso de 60 metros. Pero todo estaba perfectamente ordenado y limpio. Mi abuela era la que llevaba las riendas de la casa incluso trabajando", recuerda.

Saber delegar

"Hace 40 años, los hombres no hacían absolutamente nada de las tareas domésticas (...). Me crié pensando que eso era lo normal", escribe Patricia, que reconoce que hasta que no abrió la cuenta en Instagram no fue capaz de delegar. "Algo que me hubiese gustado enseñarle yo a mi abuela es que el peso de la casa no debe recaer en una sola persona", insiste.

"El peso de la casa no debe recaer en una sola persona"

Para eso, Patricia tiene sus trucos: "Comunicación, respeto, enseñanza, y comprobar que funciona. Cuando mi hija me decía que no encontraba algo, yo le contestaba que ordenase, porque yo no iba a hacérselo. Hay que mantenerse firme, es la única manera de que se responsabilicen un poco de su parte".

Tareas por edades en una familia estándar 📌De 3 a 5 años Recoger juguetes / llevar la ropa sucia al cesto / poner los zapatos y la mochila en su sitio al llegar a casa / ayudar a regar las plantas / vestirse, peinarse y lavarse los dientes / ayudar a poner la mesa 📌De 6 a 10 años Hacer la cama / doblar su ropa / ayudar a poner la lavadora, colocar la compra y vaciar el lavavajillas / limpiar pequeñas áreas / alimentar a las mascotas 📌De 10 a 13 años Lavar los platos / limpiar su habitación / ayudar con la colada / tirar la basura / preparar el desayuno 📌A partir de los 14 Hacer la compra / cocinar aumentando la dificultad / limpiar áreas comunes (baño y cocina)

Cómo atajar el desorden

Según la experta, las causas del desorden serían la acumulación de objetos y ropa; el no depurar con frecuencia -"en mi casa, por ejemplo, si algo entra, algo sale; no vale la excusa de la pena para no tirar algo"-; la falta de sistemas de organización -"para tener cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa"-, que van desde separadores de cajones, vitrinas, cestas con tapas, y las relaciones personales.

"En mi casa, por ejemplo, si algo entra, algo sale; no vale la excusa de la pena para no tirar algo"

Sobre este último punto, el de las relaciones, Patricia abunda en que, cuando en una casa de dos, tres o cuatro personas todo recae sobre una, "se produce un descontrol, y es responsabilidad de todos mantener la casa en buenas condiciones", subraya.

La regla de los dos minutos

Otra de sus máximas es la regla de los dos minutos: "Si algo te lleva menos de dos minutos de cara a organizar o a limpiar, hazlo de inmediato. Esto evitará que las tareas se acumulen", aconseja. También hace suyo los lemas 'menos es más' ("un hogar no es un museo", "decorar no es llenar la casa de cosas") y 'luz es vida' ("da igual si tu casa es grande o pequeña, potencia su luz").

Por último, para tenerlo todo bajo control y no dejar que se nos acumule la faena, la 'instagramer' comparte un calendario de rutinas. Son estas:

Mejores hábitos para mantener el orden 📌DIARIOS Ventilar / hacer las camas / recoger platos y vasos después de usarlos / poner una lavadora diaria si es necesario y cuando termine, tender la colada y cuando esté seca, colocarla en su sitio / mantener las superficies despejadas 📌SEMANALES Pasar la aspiradora por el suelo así como el sofá y cosas tapizadas / limpiar el polvo de todas las superficies con una bayeta húmeda / limpiar espejos y cristales (la fórmula de la abuela de @patriwhitehouse es 500 ml de agua, un chorrito de amoniaco y dos gotas de jabón) / limpiar el baño y cambiar toallas / repasar la cocina / fregar el suelo de toda la casa 📌 MENSUALES Repasar las ventanas / dar la vuelta a los colchones / aspirar al colchón / ordenar algún cajón que esté "muy desastre" / sacar y limpiar los cajones de las verduras y fiambres / limpiar los marcos y las puertas / repasar los interruptores 📌 TRIMESTRALES Vaciar la nevera y limpiarla a fondo / bajar y lavar las cortinas / desenfundar el sofá y lavar la funda / limpiar a fondo las alfombras 📌 SEMESTRALES Limpiar muebles y azulejos de cocina y baños, además de las juntas de los azulejos

'Organiza tu casa sin dramas' Patricia Fernández @patriwhitehouse Libros Cúpula 191 páginas 18 €

