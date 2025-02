Quién era Betsy Arakawa, la segunda esposa y el amor del actor Gene Hackman con la que se llevaba 32 años

La policía ha encontrado muertos en el interior de su vivienda de Santa Fe (Nuevo México) a la leyenda de Hollywood Gene Hackman, de 95 años, a su mujer, la pianista clásica retirada Betsy Arakawa, de 64 años, y al perro de ambos.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, ha indicado que la pareja fue hallada muerta el miércoles por la tarde -sobre las 13.45 h, hora local- y que no había indicios inmediatos de que se tratara de un crimen. Pero según informa TMZ, citando una orden de registro, indicó que un detective considera que las muertes son "de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda y una investigación exhaustivas".

El mismo medio informa que, aparentemente, Arakawa estaba muerta desde "hace algún tiempo" y el cuerpo estaba en descomposición, mientras que Hackman fue encontrado en otra habitación, completamente vestido y con unos lentes de sol cerca de él. Elizabeth Jean, hija de Hackman, dijo a TMZ que podrían haber sufrido un envenenamiento con monóxido de carbono. Por su parte, el 'Daily Mail' apunta que los cuerpos llevarían días sin vida y que se habrían encontrado pastillas esparcidas por el baño.

La casa de la pareja está en una comunidad cerrada justo a las afueras de Santa Fe, la capital de Nuevo México.

El ganador de dos premios Oscar (fue nominado en cinco ocasiones) y Arakawa se casaron en 1991. Para el legendario actor -participó en 80 películas- era su segundo matrimonio. Con su primera esposa, Fay Maltese, con la que estuvo casado de 1956 a 1986, tuvo tres hijos: Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Anne. Con Arakawa no tuvo descendencia, pero ella se convirtió luego en la madrastra de los tres.

Amor en el gimnasio

Betsy Arakawa, que nació en Hawái el 1 de diciembre de 1961, conoció al actor en un gimnasio de Los Ángeles, donde Betsy trabajaba a tiempo parcial para financiar su carrera musical, según varios medios como 'The New York Post'. En 1984, comenzaron a salir oficialmente y Betsy se mudó a la casa de Hackman, en Santa Fe, Nuevo México, en 1990. Un año después se casaron. Poco antes el intérprete de 'Superman', 'Contra el imperio de la droga' y 'Sin perdón' pasó por quirófano para someterse a una angioplastia debido a una insuficiencia cardiaca.

Gene Hackman y Betsy Arakawa, en junio de 1993. / Associated Press/LaPresse / LAP

Por entonces, el actor aún no había concluido el proceso de divorcio de su primera mujer, quien murió en 2017. Sin embargo, Hackman dejó claro en su día, en el 'South Florida Sun-Sentinel', que no había abandonado a su esposa por una mujer 32 años más joven, simplemente, su matrimonio ya estaba roto: "Por cierto, no dejé a mi esposa en la vida real por una mujer más joven. Simplemente nos distanciamos. Nos perdimos de vista. Cuando trabajas en este negocio, el matrimonio requiere mucho trabajo y amor".

Por su parte, Arakawa nunca concedió entrevistas, pues nunca le atrajo la vida de Hollywood.

Retirado hace más de 20 años

El actor se alejó de Hollywood en 2004. Desde entonces, él y Betsy han llevado una vida tranquila juntos. La última vez que se les fotografió juntos en un acto público fue en los Globos de Oro de 2003.

Alejados de los focos y las redes sociales, dicen que a la pianista y el actor les gustaba disfrutar los fines de semana viendo películas y especiales de comedia. Arakawa también fue un gran apoyo para el actor en su faceta tardía de escritor de novelas históricas.

Investigación abierta

Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de sus muertes, pero han insistido en que hay una investigación en marcha.

La trágica noticia del actor y de su esposa llega pocos días antes de la ceremonia de los Oscar de la Academia del Cine de Hollywood.