Anna Arbós, creadora de Facegloss: "El cutis mate pasó a la historia, mi generación prefiere una piel saludable, con 'glow'"

Esta es una historia de éxito surgida en tiempos aciagos. No es la primera vez que en el Club de Estilo hablamos de negocios brillantes que nacieron en pleno confinamiento, cuando todos estábamos escondidos del covid encerrados en casa. La joven emprendedora Anna Arbós Simorra (Barcelona, 1994) es un ejemplo de lo que se puede alcanzar con empeño y pasión. Y si uno sabe ver el negocio de un nicho desatendido.

Esa fue la simiente de Facegloss, la marca de cosmética que ha conquistado a las 'late-millennials' (entre 25 y 35 años), "con rutinas de 'skincare' específicas para sus necesidades, ni productos para el acné ni para las arrugas, con formulaciones impecables y resultados evidentes, que realmente funcionan, una identidad visual más cercana a un producto de 'lifestyle' sexi, muy 'fashion', y lejos de la oferta que había hasta ahora de marcas que se centran en lo natural y lo vegano; que también lo somos, por su puesto, pero eso ya se da por hecho, es lo mínimo hoy en día", presume la empresaria.

En 2024, su primer año, ha facturado 1,2 millones de euros; lleva más de 18.000 pedidos y más de 30.000 referencias vendidas.

Pero vamos al principio. Arbós, que había estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, trabajaba en Alemania para la firma Montblanc montando eventos de lujo. Pero llegó el covid y se vio sin trabajo y de vuelta a Barcelona a casa de sus padres. "Como no tenía nada que hacer y desde los 15 años soy una friki de la cosmética, me puse a leer los ingredientes de las etiquetas, porque me salieron muchos granitos y lo intenté con varios profesionales, pero iba a peor. Así que como tenía ordenador e internet, me puse a investigar", rememora.

De formación autodidacta

"Empecé a formarme de manera autodidacta, y desde entonces sigo asistiendo a cursillos, clases magistrales, comprando libros, leyendo artículos especializados... No tengo ninguna carrera en esto pero sí muchos diplomas certificados", aclara la experta en 'beauty'.

Su piel mejoró. Y sus amigas le pedían consejos, porque "tenían la piel apagada por el encierro", cuenta. Para no repetir una a una sus recomendaciones abrió un perfil en Instagram, su alter ego 'beauty', Glow by Anna, donde además de rutinas de belleza y orientaciones para el pelo, hablaba de ropa, comida...

"De golpe tenía una comunidad de 5.000 seguidoras [hoy rozan las 56 mil] y las marcas me enviaban productos para que los probara", explica Anna, que en 2021 se lanzó con su propio 'e-commerce', donde distribuía otras marcas y hacía rutinas personalizadas para sus fans, afianzando así su nombre como prescriptora entendida.

"Aproveché aquella experiencia muchísimo, fue mi primer contacto con clientes, primeras incidencias técnicas, primeros Black Friday... y, cuando me sentí preparada, me lancé con lo que siempre había sido mi sueño, tener mi propia marca de cosmética", cuenta.

Primeros 5 productos

Así, el 15 de octubre de 2023 nace FaceGloss, con oficina en Barcelona y laboratorios, en Barberà del Vallès. "Salimos con una inversión inicial de 220.000 euros y con una rutina básica de 'skincare' de cinco productos [un limpiador, un tónico, un sérum de día y otro de noche, y una crema], y a partir de aquí, cada mes, o mes y medio, hemos sacado un nuevo producto complementario, por ejemplo, un tónico exfoliante o un sérum antiimperfecciones. De manera que ahora mismo tenemos 16 productos en nuestro catálogo, con precios que van desde los 17 y hasta los 42 euros", detalla, sabedora de la suerte que tiene de estar en un sector, el de la cosmética, que vive un 'boom' desde hace unos años.

Concreta Arbós, en cuya marca han entrado otros tres socios, que su público objetivo adora tener una piel sana y jugosa. "El cutis mate, ese efecto acartonado, pasó a la historia, mi generación prefiere una piel saludable, con mucho 'glow'", dice, y de ahí lo de Facegloss. "Al final, en cosmética tener una piel saludable no es que no pueda tener imperfecciones, sino que esté 'glowy', bonita, hidratada y luminosa", remacha.

Un detalle de la página web de Facegloss. / FACEGLOSS

Un nicho que estaba olvidado

"Nuestra marca se dirige a un nicho que hasta ahora no tenían en cuenta las marcas tradicionales, y si lo hacían no se dirigían a la consumidora de una manera moderna y atractiva. Yo intento hacerlo de una manera muy chula", destaca. "El 99% de las 'reviews' que tenemos son de cinco estrellas, solo nos han criticado que alguna vez tarda en llegar un paquete", asegura la creadora de contenido, que se ufana de los activos de sus formulaciones, que ella misma pide directamente al laboratorio externo con el que trabaja, y que prueba en su rostro entre seis meses y un año hasta dar con el producto exacto. "La mayoría nos han dicho que notan un cambio brutal en la piel", recalca.

El 'best-seller' de Facegloss es el Glasskin, "el sérum de niacinamida más completo del mercado", asegura, del que ya han vendido más de 9.000 unidades y que "se agota nada más salir a la venta". También un bálsamo de labios y "el producto que hace guapa", Golden Gloss, unas gotas bronceadoras.

Para este año, Arbós confía en seguir sacando productos -"es la manera de seguir teniendo enganchada a la gente"- y en abrir mercados fuera de España, "en los países del entorno, que ya nos están comprando". Más adelante, "daremos el salto al mundo físico", imagina.

