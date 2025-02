INOUT, Olistic y Miin, así nacieron y están triunfando tres fenómenos del 'beauty': "Gran parte de nuestro éxito se debe a las redes sociales"

En España el mercado del 'beauty', de la cosmética de la piel y el cabello, ha alcanzado los 10.400 millones de euros y un crecimiento de más del 12% en 2023. Es un sector en plena expansión y en el que en los últimos años, tras la pandemia sobre todo, han surgido nuevas marcas que han atrapado nuevos nichos, nuevos 'targets' y que están arrasando con su nueva manera de comunicar con su público.

Algunas de estas son INOUT, Olistic y Miin, tres firmas nacidas en Barcelona que lideran el sector en toda España. Bajo el título de 'El elixir de su éxito empresarial', los propios fundadores, Elisabeth Álvarez, Pablo Nueno y Lilin Yang, respectivamente, explicaron su historia y cómo han logrado rentabilizar su proyecto y sus sueños, en un coloquio celebrado este miércoles en un abarrotadísimo auditorio de Casa Seat

Abrió fuego Álvarez, que hoy regenta INOUT Barcelona, el espectacular centro de belleza, el más grande de España, ubicado en plena Diagonal de Barcelona, con 40 cabinas distribuidas en 1000 metros cuadrados. Premio al Mejor Centro de Medicina Estética en 2022, 2023 y 2024, a él acuden a ponerse guapas 'celebrities' como Rosalía, Úrsula Corberó, Bad Gyal o Blanca Suárez. Desde el año pasado, además, la psicóloga y experta en dermoestética, amplió el negocio lanzando su propia, y homónima, línea de cosmética, con más de 40 productos, y cerró 2024 con una facturación por encima de los 10 millones.

Ale Samaniego, moderadora del coloquio entre Lilin Yang, Pablo Nueno y Elisabeth Álvarez. / EPC

Inicio casual

"En mi caso empecé un poco por casualidad, la verdad. Nunca había pensado en montar una empresa o montar una clínica. Pero cuando fui madre y decidí volver a incorporarme, no había nada en el sector que dijera, ostras, voy a dejar a mi bebé de cuatro meses en una guardería para volver, quería dejarlo para ir a algún sitio que me encantara. Y así surgió montar INOUT. En un principio pensé en montarlo para crearme un puesto de trabajo para mí donde disfrutara y me apasionara. Y luego derivó en algo mucho más grande. Al principio fue duro y tuve ganas de tirar la toalla muchas veces", confesó Álvarez, que recordó que el primer cliente que llamó a su local "pensaba que era una casa de muebles".

"Al principio fue duro y tuve ganas de tirar la toalla muchas veces" Elisabeth Álvarez — Fundadora de INOUT y Elisabeth Álvarez Cosmetics

"Cuando realmente lo necesitaba los bancos no me daban crédito", se quejó sobre la dificultad de la financiación de las empresas que comienzan.

Sobre el tema de la financiación también habló Pablo Nueno, cofundador en 2021 junto a Pedro Luis González, de Olistic, la innovadora firma de bebibles nutracéuticos que ha revolucionado el cuidado del cabello en España y que se ha convertido en el anticaída más viral del mercado, con una comunidad de 'influencers', dermatólogos y farmacéuticos muy activos en TikTok e Instagram.

"Se empieza echándole muchas horas, 14 o 16 al día, y pidiendo ayuda a compañeros del mismo sector; entre emprendedores nos ayudamos mucho", apuntó Nueno, orgulloso de la expansión de la empresa en Alemania y Portugal, además de España, claro, donde sus productos se venden en más de 3.000 farmacias.

"Nosotros salimos con un formato nuevo, bebibles y no pastillas, para mujeres de todas las edades" Pablo Nueno — Cofundador de Olistic

"Después de la revolución 'skin', ahora pega con fuerza la del cabello. Y si no, ¿por qué Inditex se ha metido también en esto?. Las marcas que se impondrán en el futuro serán las que más ciencia tengan detrás", expresó Nueno, cuyo acierto, dijo, fue "apostar por un producto diferenciado, y nuevo.

En cabello, lo que había en el mercado tenía entre 10 o 15 años, y enfocado al hombre. Nosotros salimos con un formato nuevo, bebibles y no pastillas, para mujeres de todas las edades. También apostamos por un márketing diferente, con muchos prescriptores de 'microinfluencers' con mucha tirada entre sus seguidores", abundó el empresario sobre su estrategia.

Manejo de las RRSS

El tema de las redes sociales, con sus pros y sus contras, se coló en el debate. Mientras Nueno dijo que "hoy en día es una suerte tenerlas, porque te dan un alcance que no se consigue con otros medios", Álvarez también señaló que "hay que tratarlas con respeto, porque te pueden hacer viral, pero también hundir en muy poco tiempo". De todas formas, "gran parte de nuestro éxito se debe a las redes sociales, sobre todo al principio", subrayó en nombre de todos la fundadora de INOUT y esposa del rey de los jamones, Enrique Tomás.

Innovación y tendencias

Pero las redes no lo son todo. Detrás de una empresa de éxito está "la oportunidad, el nicho, la innovación, ciencia y tendencias", resumieron. Lilin Yang, cofundadora de Miin Cosmetics, puso como ejemplo su proyecto, nacido en 2014, ella fue pionera en traer el 'k-beauty' a nuestro país.

"Estudiaba en la universidad en España, pero en aquella época también viajaba mucho a Corea, y traía la maleta cargada de productos. A mis amigas les encantaban. Me di cuenta de que los ingredientes eran buenos, los precios también y los resultados, y con muchas tendencias nuevas de 'packaging', más diferente al de la cosmética tradicional".

Así nació su marca, y su primera tienda, en Barcelona, en Pau Claris con Diputació. Luego se lanzó al e-commerce, y abrió más tiendas: 40 en toda Europa, en Italia, Francia, Alemania, Portugal... En 2023 superó los 16 millones de facturación, con un crecimiento del 60%.

"En Corea no se usan concentraciones tan altas como en Europa, es más la cultura de prevenir antes que curar" Lilin Yang — Cofundadora de Miin Consmetics

Búsquedas en TikTok

¿Su secreto? "Hacemos filtros de virales de cosmética en TikTok de Corea y los testeamos antes de traerlos aquí, aunque son mercados diferentes, en Corea no se usan concentraciones muy altas de ingredientes porque allí es más la cultura de la prevención antes que curar, en Europa, en cambio, la gente busca algo cuando ya tiene el problema, ya sea acné o líneas de expresión", comentó.

Lilini Yang está encantada por el tirón de su sector, en el que cada vez hay más hombres interesados, algo de lo que también dio fe Álvarez: "No estamos aún en un 50% de igualdad, pero pronto sí", confirmó feliz de que el negocio siga creciendo.