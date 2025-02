Meghan Markle utiliza una foto de su hija Lilibet para relanzar su marca de 'lifestyle'

Habían jurado no exponer a sus hijos a los medios y hasta ahora habían cumplido. Pero parece que los duques de Sussex han cambiado de parecer. Ya el pasado diciembre, en la postal navideña que hicieron pública, se 'coló' una imagen de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, de 5 y 3 años, respectivamente. Era una foto de lejos y los niños estaban de espaldas.

Este martes, 18 de febrero, Meghan Markle, de 43 años, ha dado un paso más y directamente ha utilizado una imagen de la benjamina de la casa -sí, se la vuelve a ver de lejos, de perfil y con la melena en la cara- para promocionar en su cuenta de Instagram el cambio de nombre de su marca de estilo de vida: anteriormente conocida como American Riviera Orchard, ahora su nuevo nombre es As Ever (como siempre).

"El año pasado pensé: 'Riviera Americana, ese nombre suena genial'. Es mi barrio, es un apodo para Santa Bárbara, pero me limitaba a productos que se fabricaban y cultivaban en esta zona", comienza explicando en el vídeo.

"Estuve esperando el momento para compartir un nombre que tenía registrado desde 2022, y este es el momento, y se llama As Ever", asegura a modo de revelación.

Artículos para el hogar

Markle había presentado originalmente la marca vinculada a un sitio web y a una cuenta de Instagram coordinados entre sí en marzo de 2024, en los que se mostraba el nombre American Riviera Orchard escrito con su caligrafía característica debajo de un logotipo heráldico. Bajo este nombre la duquesa de Montecito pretendía vender una gran cantidad de artículos para el hogar, alimentos en frascos, cosméticos, equipos de jardinería, accesorios para mascotas y demás, según cuenta la revista 'People'.

Imagen de la nueva web de Meghan Markle. / EPC

Paralelamente, la duquesa presentó el pasado 1 de enero su nueva cuenta de Instagram bajo el nombre de usuario @megan, y hasta ahora ha firmado casi todas esas publicaciones con "Como siempre, Meghan" o "Como siempre, M". Se entiende que detrás de este latiguillo está la firma personal de la 'royal' americana, a la que su círculo de amigos llaman con la abreviatura 'M'.

Programa en Netflix

Sin embargo, Meghan utilizó por primera vez la despedida "As ever" en una publicación de Instagram fechada el 2 de enero para promocionar su próximo programa de estilo de vida, 'With Love, Meghan' ('Con amor, Meghan), en Netflix. La serie, de ocho episodios debía debutar el 15 de enero, pero la actriz pospuso su estreno hasta el 4 de marzo después de que una serie de incendios forestales devastaran su ciudad natal, Los Ángeles, en esa época.

"Agradezco a mis socios de Netflix por apoyarme a la hora de retrasar el lanzamiento, mientras nos centramos en las necesidades de los afectados por los incendios forestales en mi estado natal de California", dijo Meghan en un comunicado el 12 de enero, en referencia al programa, al más puro estilo de los de la famosa Marta Stewart, la pionera de los negocios editoriales y audivisuales sobre estilo de vida y cocina.

Después de eso, la duquesa de Sussex firmó "As ever" en otras tres publicaciones de Instagram, el de la muerte de su amado perro Guy, el anuncio de productos de Billie Eilish para una adolescente que perdió su hogar en incendios de Los Ángeles y el romántico homenaje del Día de San Valentín a su esposo, el príncipe Harry , mientras estaba en los Invictus Games Vancouver Whistler.