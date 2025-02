Jasmine Carrisi, sucesora de Albano: "El mejor consejo de mi padre es que crea en mí y en mi música"

A sus 81 años, Albano, el icono de la música melódica de Italia, no tiene intención de retirarse y ya está pensando en su próxima gira por España. Aun así, si ese día llegara, el cantante de 'Felicità' ya tiene quien le suceda: su hija pequeña Jasmine Carrisi (15 de junio de 2001, Cellino San Marco, Brindisi, Italia). La joven artista acaba de aterrizar en Barcelona procedente de Milán para presentar 'Non Adesso', su primer tema íntegramente en español, a excepción de su título, que traducido sería 'Ahora no'. Lo ha editado Blanco y Negro Music y de la producción se ha ocupado Jordi Cubino, conocido por su trabajo con artistas como Alejandro Sanz o Pablo Alborán.

En los últimos cinco años, Jasmine lleva labrándose una carrera en Italia, donde ya ha lanzado una decena de canciones, como el rap 'Ego' con el que se dio a conocer. También debutó como actriz a los 17 en la película histórica 'La Dama y el Armiño'; ha hecho de jurado en la versión italiana de 'The Voice Senior' junto a su padre, y ha mostrado sus dotes para el baile en la versión georgiana de 'Bailando con las estrellas'.

Ella también lo vale

De casta le viene al galgo, pues además de Albano, Jasmine es hija de Loredana Lecciso, una celebridad de la tele en su país. Es una 'nepobaby' de manual, se diría; sí, creció rodeada de música y espectáculo, pero ahora quiere demostrar que ella también lo vale.

Jasmine Carrisi, la sucesora de Albano, posa para EL PERIÓDICO en un céntrico hotel de la calle Aragó de Barcelona. / JORDIOTIX

Ha elegido Barcelona para dar un empujón internacional a su carrera, y hemos quedado en la terraza del ático de un hotel a pocos metros de la Casa Batlló, para que explique a EL PERIÓDICO más detalles sobre sus próximos planes. Aún no parece una diva, viste una cazadora de cuero negro y unos 'blue jeans' como cualquier chica de 23 años, pero la melena platino y esos ojos de mar como los de su padre la delatan: ahí hay una artista en potencia.

Pasión familiar

"La música ha sido mi pasión desde pequeña", explica, aunque hasta el confinamiento no se planteó dedicarse en serio. A todos sus hermanos también les ha gustado la canción, aunque la única que ha seguido de verdad los pasos de su padre es ella.

De los cuatro hijos que Albano tuvo con Romina Power solo dos tantearon la música: Yari, pero desde la producción; y Cristel, que "sacó un disco antes de ser madre y luego no quiso continuar", explica Jasmine. No fue así en el caso de Ylenia, cuya misteriosa desaparición ocupó los titulares de la prensa durante dos décadas hasta que el veterano cantante pidió que fuera declarada muerta; ni en el de Romina, la más pequeña. Tampoco el hermano pequeño de Jasmine, Albano Jr., se ha aventurado por el mismo camino (de momento).

Jasmine, sí. Y de la mano de su padre, a quien el año pasado acompañó en su gira 'È la mia vita' por toda España. Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y A Coruña. Él cantaba sus grandes éxitos y los dos juntos, 'Nessuno Mai', una letra del repertorio propio de Jasmine, que también se atrevió en solitario con alguna otra de sus historias de pop romántico sobre el amor y el desamor, la mayoría escritas de su puño y letra.

"Me encanta escribir, llevo un diario. Aunque casi siempre tomo notas en mi iPhone [por cierto, con salvapantallas 'print animal', a juego de su bufanda]. Ayer me compré una libreta, pero al final es más cómodo en el móvil", relata.

En aquellas galas con su padre es cuando la 'descubrió' un productor de Blanco y Negro, y no dudó en ficharla en su equipo.

Mujer empoderada

'Non Adesso' es el 'single' de presentación de esta unión, pero Jasmine avanza que ya tienen grabadas "dos canciones que saldrán en los próximos meses". "Es una historia de amor tóxico pero tiene un mensaje de empoderamiento femenino con el que me identifico mucho", cuenta. "Ya no quiero más lágrimas por ti / Este amor se acaba aquí mismo / Bye Bye / Pero gracias, por abrirme los ojos", canta vestida de Caperucita Roja a lomos de un caballo.

"Quiero conectar con el público de habla hispana y transmitir un mensaje de fuerza y libertad. Me emociona dar este paso y empezar una nueva etapa en mi carrera", afirma la artista, que actualmente compagina esta faceta, con su último curso en la universidad, donde cursa Márketing Digital, y clases de canto. "Lo de mi padre es un talento excepcional, nunca tuvo que educar su voz, pero yo sí estoy perfeccionándola", desvela en un español casi perfecto.

'Pa amb tomàquet'

"Estudié el idioma en el colegio y he venido bastante a España. A Barcelona, como cuatro veces de vacaciones con mis amigos. En avión, está muy cerca de Milán. Me encanta, porque tenemos una cultura similar, la gente también es muy cercana y me gusta mucho la comida, sobre todo el 'pa amb tomàquet' y el jamón ibérico", sonríe.

Dice que se siente muy afortunada porque sus padres la apoyan en todo. "El mejor consejo que me ha dado mi padre es que crea en mí, con determinación, y en mi música", confiesa. A ella le gustan "muchísimo" "algunas canciones" de su padre, pero sobre todo "los raperos italianos, así como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, los chilenos FloyyMenor y Cris MJ (los de 'Gata Only') y Ana Mena... y Rosalía".

El pasado diciembre grabó el videoclip de 'Non Adesso' en diversas localizaciones: en el Moll de la Fusta de Barcelona, la Hípica de Sabadell y un descampado de Manresa (donde transcurre la acción con unas carreras de coches nocturnas y prohibidas). Y también firmó una colaboración para La Marató de TV3, grabando una versión en catalán del clásico de los 90 de OBK, 'Historias de Amor'.

