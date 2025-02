Aleix Puig (Vicio) y el 'youtuber' Nil Ojeda (Milfshakes) montan un juicio de pega en el Colegio de Abogados de Barcelona para presentar un menú 'burguer'

Vicio, la exitosa cadena nacional de 'smash burgers' que nació en pandemia, cuando el exconcursante de 'Masterchef' Aleix Puig (Manresa, 33 años) y su socio, Oriol de Pablo (Barcelona, 42), se conocieron por Instagram, no para de marcar hitos. El último, la 'performance' que montó el pasado martes por la tarde en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, donde se iba a cocer algo "gordo" de lo que no podríamos soltar prenda hasta dos días después, rezaba la convocatoria a la prensa. Lo único que nos adelantaron es que en el ajo también estaba Milfshakes, la marca de ropa y eventos exclusivos del 'youtuber' Nil Ojeda (Les Masies de Voltregà, Osona, 26 años). Dos de las marcas más virales a nivel nacional tramaban algo: "una de las campañas y colaboraciones más grandes e impactantes nunca antes vistas".

Se trata de la primera vez en sus cinco años de historia en que la compañía de Barcelona líder del 'delivery' trama algo con otra empresa. Y el 'show' en el que se dio a conocer la campaña publicitaria con el menú 'H***Y y Milsfshakes' (incluye la Hot Burger y la Hot Chicken Burger, puro fuego las dos, un minibatido, patatas y una figura coleccionable) no tuvo desperdicio.

Unas horas antes de la función, el creador de contenido Nil Ojeda publicó un vídeo en el que pedía apoyo de su comunidad (más de 10 millones en redes) y los invitaba a su "primer juicio" tras las polémica del pasado verano en las playas de Alicante.

Una cola de más de 300 personas rodeaban el Colegio de Abogados para apoyar a su ídolo: se veía que el juicio iba a ser algo mucho más grande que una simple disputa legal.

"Rompiendo esquemas"

"Siempre hemos estado motivados por hacer las cosas como nadie las ha hecho nunca. Nos encanta romper con los esquemas y hacer campañas únicas e innovadoras, que nadie se espere y es lo que hemos querido hacer esta vez", ha explicado Puig, cofundador y presidente de Vicio.

Por su lado, a Ojeda también le atraía el reto: "No había una marca que encajara mejor con nuestros valores más que Vicio. Cuando se me ocurrió la idea de la campaña, supe que Vicio era la marca perfecta para representarla. No podía imaginarla con nadie más. En cuanto se lo propuse a Aleix, su respuesta fue un sí rotundo".

A la derecha, en el banquillo de los acusados, junto a su abogado de pega, Aleix Puig y Nil Ojeda. / VICIO

Un auditorio lleno de fans, siguiendo la función. / VICIO

'Fake' drama y espectáculo

Y así se ha llegado al día de autos, ese juicio de pega con centenares de fans entre el público, que ha combinado humor, márketing y teatro.

El 'teaser' de esta primera acción, que ya cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en Instagram, ha captado la atención por su mezcla de 'fake' drama y espectáculo, revolucionando a los seguidores de ambas marcas con comentarios como "No voy a decir nada, pero tengo pruebas de que sois los mejores", "No hay competencia, el rey del 'marketing'", "Cuando creías que no se podían superar...".

En defensa del menú

El juicio comenzó con la jueza analizando el nuevo menú.

Puig y Ojeda se metieron en el papel y parecían realmente intimidados por la situación. El primer cargo de la acusación se centró en el 'naming' y su dificultad para pronunciarlo. De ahí, se pasó a comentar el regalo del menú: unas figuras que legalmente son unos coleccionables, no unos juguetes. La defensa fue clara, las nuevas 'burgers' de Vicio son demasiado picantes para niños, tal y como el propio eslogan de la campaña afirma: 'Too hot for kids'.

Varias imágenes de la campaña de Vicio x Milfshakes. / VICIO

Durante el teatrillo se proyectaron adelantos de la campaña. En el primero de ellos, se pudo ver el 'teaser' donde se promociona el nuevo menú con dibujos animados. En otro, una familia lo probaba, y los niños se quejaban del picante, reafirmando que era un menú solo para 'premium' para adultos, con una estética vintage de los años 60.

Cuando todo parecía ser favorable para los acusados, su abogado decidió renunciar a su defensa al descubrir el uso indebido de su imagen en los teasers sin habérselo notificado previamente. Sin defensa, la jueza detuvo la sesión, hasta que el artista urbano Ben Yart intervino para representarlos y abogar por ellos, ya que "había visto muchos juicios en TikTok", aseguró.

Todo dio un giro inesperado cuando Puig cuestionó si el menú podía juzgarse sin antes haber sido probado por nadie. En ese momento, las Hot Burgers llegaron a la sala y, tras degustarlas, la jueza dictó sentencia: "¡Condenados a hacer una burger como esta cada año!".