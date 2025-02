Bianca Censori, la mujer de Kanye West, acapara todas las miradas en los Grammy por su 'look' al desnudo

Kanye West y Bianca Censori la han liado en la alfombra roja de los Grammy 2025, celebrados este domingo por la noche en Los Ángeles. La primera 'red carpet' en dicha ciudad tras sus devastadores incendios, contaron con la singular pareja formada por el rapero y la modelo, diseñadora y arquitecta. Según el portal 'Page Six', la pareja habría sido expulsada de la ceremonia, pues Bianca iba prácticamente desnuda.

Kayne West y Bianca Censori. / EFE / ALLISON DINNER

Censori, que lleva casada con West desde 2022, llevaba un vestido-media completamente transparente. Debajo solo llevaba un tanga de color carne. Y ha rematado el 'look' con unos zapatos transparentes.

No llegó así la modelo. Como el músico también llamado Ye, que tiene en su haber 24 Grammy, ambos acudieron con sendos conjuntos negros. Para él, junto a las gafas de sol, es su 'uniforme' habitual. Para la modelo de origen australiano, no tanto, pues su costumbre es no llevar casi nada de ropa, llegó con un enorme abrigo de color negro, el cual dejó caer rápidamente. Dejando su impactante 'look' 'naked' al descubierto, para asombro de todos.

Kanye West y Bianca Censori. / REUTERS / DANIEL COLE

'Page Six' describe que al parecer Kanye trataba de recrear la portada de su álbum 'Vultures 1'. Dicho disco, lanzado en 2024, muestra a Censori de espaldas, vistiendo tan solo un par de botas hasta los muslos y un pequeño trozo de tela cubriendo su trasero.

Kayne West y Bianca Censori. / EFE / ALLISON DINNER

Aunque varios medios estadounidenses han informado de que la pareja no fue invitada a la ceremonia, este punto no está claro pues West estaba nominado a mejor canción de rap. El rapero de 'Heartless' buscaba llevarse a casa su gramófono número 25 bañado en oro por su colaboración con Ty Dolla $ign, 'Carnival'.

Desde que Westy y Censori hizo pública su relación en 2022, la diseñadora siempre ha estado en el punto de mira por sus atrevidos 'looks', los cuales dejan poco o nada a la imaginación.