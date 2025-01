Melania pronostica el estilo ultra recatado para el segundo mandato de Trump: sombrero Tío Pepe y camisa alzacuellos

"Siento que durante la primera legislatura siempre fui yo misma, pero la gente no me aceptaba del todo. Ahora mi primera prioridad es ser madre, ser primera dama, ser esposa, y una vez estemos dentro el 20 de enero [hoy], servir al país". Melania Trump (54), la esposa del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump (78), vive este lunes un nuevo día de investidura en el Capitolio desde otra perspectiva. En una reciente entrevista con la Fox con motivo de este día y del documental que pronto estrenará en Amazon la nueva inquilina de la Casa Blanca (ya hizo maletas para regresar desde Palm Beach y ya eligió mobiliario) no quiera que se la vuelva a malinterpretar o juzgar por su estilo.

A pesar de ser siempre clásica y discreta, a menudo se le echó en cara en la pasada legislatura de su marido que le lanzaba indirectas y mensajes críticos a través de su armario. Como que había mal rollito en el matrimonio o visiones encontradas. Esta vez, aseguran, ha elegido adoptar un perfil más bajo: mucha sastrería, trajes chaqueta y colores neutros. Como el abrigo con hombreras que llevó este domingo en la ceremonia del cementerio Nacional de Arlington, o el sábado, durante los fuegos artificiales en honor a Trump en su Club de Golf. En resumen, un estilo ultra recatado para quien su prioridad es ser madre, primera dama, esposa y servidora de los Estados Unidos de América.

Melania Trump, en la conmemoración en en el Cementerio Nacional de Arlington National, el domingo 19 de enero. / Associated Press/LaPresse

Sabedora de que sus 'looks' se analizarán con lupa, como aquel modelo a lo Jackie Kennedy que elegió para la primera investidura de Trump, ahora se ha decantado por un armario en consonancia con el lujo silencioso, esos conjuntos que no llaman mucho la atención pero que se nota que detrás de cada prenda y accesorio se ha dejado una verdadera fortuna. Porque si hay algo de lo que sabe la exmodelo eslovena es de moda y de las marcas de los ultrarricos.

Antes de su gran desfile en el Capitolio para la jura del presidente electo, el matrimonio ya se ha dejado ver al acudir a un servicio en la Iglesia Episcopal de St. John's. Más tarde, en el emblemático edificio de arquitectura neoclásica.

Donald Trump y Melania, tras la misa en la iglesia de St John Church, en Washington. / REUTERS / JEENAH MOON

Sombrero Tío Pepe y alzacuellos

La primera dama entrante, con un vestido y un abrigo azul marino, zapatos altísimos de tacón a juego y un sombrero para la ocasión. Sin más adornos que la cinta blanca del sombrero 'Tío Pepe', del mismo tono que la camisa a modo de alzacuellos, Melania ha escondido su rostro bajo el ala del sombrero, y se ha recogido su larga melena en un sencillo moño. En las manos, unos guantes de cuero negro la salvaban de las gélidas temperaturas en Washington, que han obligado a que la tradicional ceremonia se celebre dentro del Capitolio, y no en sus escalinatas (algo que no sucedía desde 1985, en la investidura de Ronald Reagan).

Con un maquillaje estratégico y neutral (un gloss rosa claro en los labios) y unos minúsculos pendientes de oro amarillo en las orejas, Melania le ha dejado todo el protagonismo al diseñador independiente que firma su abrigo-vestido azul 'navy', Adam Lippes.

También el sombrero, cuyas dimensiones le han impedido besar a sus esposo tras el juramento de su nuevo mandato.

De Ralph Lauren a Adam Lippes

Su decisión no es baladí. Durante el primer mandato de su marido a Melania se le recriminó que apostara demasiado por firmas europeas, como Dolce & Gabbana y Alexander McQueen, algo que dejó de hacer durante la campaña de Trump, en la que vistió marcas norteamericanas.

Al igual que la investidura de 2017, que eligió al icónico americano Ralph Lauren, ahora Melania ha escogido una firma patria nacida en Nueva York hace una década.

Lippes (52) saltó a la fama en Oscar de la Renta pero comenzó su carrera en el mundo de la moda en Polo Ralph Lauren en 1995. En 2004 lanzó su propia colección de básicos de algodón bajo el sello ADAM + EVE. Después de una aparición en el programa de Oprah Winfrey, que le dio a conocer entre el gran público, la empresa evolucionó con colecciones más amplias, conocidas como ADAM.

En 2013, la marca Adam Lippes hizo su debut. Se basa en ropa deportiva de diseño discreto pero lujosa, prestando gran atención en telas refinadas y los cortes de sastrería (como el abrigo de Melania). Sus vestidos se mueven entre los mil y los 9.000 euros.

Realmente, pocas veces antes hemos visto al matrimonio Trump tan conjuntado, puesto que los dos han lucido sendos abrigos azul marino y camisas blancas, que, en el caso del mandatario esta vez ha elegido 'manchar' con una corbata violeta, en lugar de la clásica roja que siempre utiliza con sus trajes azules, replicando la bandera de EEUU.

De izquierda a derecha, Jill Biden y su esposo, el presidente saliente Joe Biden, Donald Trump y su mujer, Melania. / AP/LaPresse.

