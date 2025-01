Barcelona Bridal Fashion Week "lamenta" la salida de Pronovias pero saca pecho de su nueva edición con más marcas (450)

Después de que Pronovias haya anunciado que celebrará dos eventos anuales para presentar sus propias colecciones, dejando atrás su participación de tres décadas en la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), la organización de la cita de moda nupcial, una de las más relevantes a nivel mundial, ha dado a conocer las novedades de la edición de este año, que se celebrará en Fira de Barcelona, del del 23 al 27 de abril, y que será la mayor hasta ahora, pues contará con un 12% más de expositores, 450 en total.

Entre el 23 y el 26 se presentarán en la pasarela las colecciones para 2026, mientras que el Trade Show, del 25 al 27 de abril, ofrecerá las propuestas comerciales más destacadas que definirán las tendencias futuras.

"Lamentamos que este año Pronovias no esté con nosotros, como lo han hecho durante tanto tiempo, pero respetamos su decisión", han manifestado a EL PERIÓDICO desde la organización del evento nupcial. Aseguran que no ha habido ninguna disputa ni desencuentro, si bien comprenden que la firma que tiene sus instalaciones en El Prat de Llobregat quiera seguir una nueva estrategia de crecimiento y su propio modelo de negocio.

Se da la circunstancia de que justo hace un año, otra marca nupcial española puntera como es Rosa Clarà también rompió con BBFW.

"Valoramos enormemente la contribución de firmas como Pronovias al crecimiento y expansión de la (BBFW). Deseamos que les vaya genal, y siempre tendrán nuestras puertas abiertas si deciden voler. Por nuestra parte, estamos cumpliendo objetivos de acoger cada vez más expositores, ampliar superficie y ofrecer un programa de calidad", ha remarcado desde BBFW.

Edición más grande

Así, la edición 2025 promete ser la más grande de su trayectoria, con un aumento en el número de empresas, así como en la superficie que crece un 29% respecto a 2024. Este año, además de los Palacios 1 y 2 del recinto de Montjuïc, el evento incorpora el Palacio 8, que acogerá la pasarela y el Fashion Village, y una nueva área en la Plaza del Universo, diseñada como punto de encuentro para el 'networking' entre compradores y profesionales. Este crecimiento no solo responde al incremento en la demanda, sino también al objetivo de brindar una experiencia más completa y enriquecedora para los asistentes.

La internacionalidad será uno de los aspectos más destacados de esta edición, con un 82% de las firmas participantes provenientes de diversos países, el porcentaje más alto registrado hasta la fecha. Esta diversidad se refleja en una oferta amplia y global, que abarca desde diseñadores emergentes hasta casas de moda consolidadas, procedentes principalmente de Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Ucrania, Polonia y Turquía, entre otros.

"Vamos a ofrecer en Barcelona el mayor y mejor evento de moda nupcial del mundo que se ha realizado hasta el momento. Reuniremos desde los últimos diseños de grandes marcas de fama internacional y alta costura, hasta las creaciones de nuevos diseñadores y de prestigiosos atelieres", ha asegurado la directora de BBFW, Albasarí Caro, a través de un comunicado.

Talento español

El talento español brillará en el evento con la participación de YolanCris, Sophie et Voilà, Isabel Sanchis, Tot-Hom, Cortana o Marco & María, representantes de la excelencia y creatividad del diseño nacional. Junto a ellas, reconocidas marcas internacionales aportarán una visión diversa y enriquecedora de la moda bridal.

Entre estas, destacan Temperley London (Reino Unido), The Atelier (Malasia) y Modeca (Países Bajos), además de las australianas Mariana Hardwick y la británica Sassi Holford, que debutan en esta edición con propuestas frescas e innovadoras. El 'trade show' contará también con nuevas incorporaciones, como Grace Loves Lace, de Australia reconocida por su enfoque en la sostenibilidad, o la madrileña The 2nd Skin Co., que presentará sus delicadas creaciones elaboradas artesanalmente.

Por su parte, la moda estadounidense tendrá un peso significativo con nombres icónicos como Justin Alexander, Morilee, Randy Fenoli o Allure, reafirmando su relevancia en la industria nupcial. Europa también estará ampliamente representada con casas emblemáticas, incluidas Savannah Miller, Halo & Co, Demetrios y otras muchas firmas que añadirán riqueza y variedad al panorama general del evento.

Desfile de gala

La notable presencia de diseñadores de alta costura, que reafirma el compromiso del BBFW con la excelencia en la moda nupcial, será un eje central de BBFW 2025. Barcelona Bridal Night, la noche de gala del salón, estará protagonizada por Vivienne Westwood, quien, además, presentará su colección en el espacio exclusivo denominado ‘Showroom’ del Trade Show. Compartirá esta área con otros diseñadores entre los más reconocidos del mundo que como Giambattista Valli, Ines di Santo, Georges Hobeika, Zuhair Murad, Stéphane Rolland, Jenny Packham, Tony Ward o Antonio Riva repiten su presencia en la cita barcelonesa.

'Made in' Barcelona

Con el propósito de potenciar la presencia y el crecimiento nacional e internacional de marcas catalanas BBFW contará con el espacio 'The Edit Barcelona' que reunirá a empresas locales con potencial de crecimiento.

En este sentido, Caro señala que “este espacio acogerá desde firmas emergentes hasta talleres artesanales que preservan la rica tradición textil catalana, convirtiéndose en una verdadera 'incubadora' de moda para las novias de hoy y de mañana".