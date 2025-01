Màrius, Maria y Valentina, así son los tres hijos de Pep Guardiola y Cristina Serra

Las 'mamarazzis' Laura Fa y Lorena Vázquez han informado en exclusiva que Pep Guardiola y Cristina Serra se han separado después de más de 30 años de unión, Según las periodistas fue el pasado mes de diciembre cuando la decisión se materializó. En realidad, estos últimos cinco años su relación ha sido lo más parecida a un 'living a part together'. En 2019, según los tabloides británicos, Guardiola (53) puso de moda el concepto "juntos, pero no revueltos", pues ese invierno lo puso en práctica junto a Serra (52). La diseñadora dejó Manchester, tres años después de trasladarse a Inglaterra, con el fin de ocuparse de su empresa de moda, la firma de ropa de lujo Sierra Claret, con tiendas en Barcelona y Manresa, y no seguir solo los sueños de su marido.

Pero la distancia podría haber hecho mella en el matrimonio.

El entrenador del Manchester City y la experta en moda se conocieron en 1994, cuando él tenía 23 y ella 20. La estrella del Barça estaba haciendo una sesión para Antonio Miró en la tienda de Serra en Barcelona. Poco después empezaron su noviazgo. Se casaron en 2014, y luego llegaron los hijos. Tres: María (24), Màrius (22) y Valentina (17).

Maria, la hija 'influencer'

La mayor, Maria Guardiola, nació en diciembre del año 2000, cuando su padre aún militaba en las filas del FC Barcelona como jugador del primer equipo. A sus 24 años, la joven se ha convertido en todo un icono de las redes sociales, donde supera los 900.000 seguidores. Se ha convertido en un rostro habitual en los círculos de moda londinenses, donde es frecuente verla con los hijos de la 'jet' british. Es modelo e 'influencer'. Siguiendo la profesión de su madre ha estudiado moda (ha hecho prácticas en la firma de Victoria Beckham, Dior o Helmut Lang). También es una de las embajadoras de la Fundación Guardiola Sala, la organización benéfica creada por su padre para fomentar la integración de las personas más desfavorecidas a través del deporte. Durante unos meses, fue novia del futbolista británico y ex del Tottenham Dele Alli.

Màrius, el empresario

El mediano de los hermanos Guardiola Serra casi no se asoma a las redes sociales. Probó a seguir los pasos de su padre, pero no funcionó, así que siguió estudiando, y se ha labrado un futuro en el sector empresarial. Según desveló 'Vanitatis', tiene registradas tres empresas en Inglaterra, Magius Holdings Limited, M4rius Holding Limited y Lead the Market Limited, esta última cofundada junto a su amigo Muhammad Abdullah Gerim.

Valentina, la más desconocida

Valentina es la pequeña de la casa. Casi no hay rastro de ella en redes sociales, aunque la hemos visto acompañar a su padre en algunos eventos deportivos. Dicen que podría seguir los pasos de su madre y su hermana mayor en el mundo de la moda.