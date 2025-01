Última hora de los famosos cuyas mansiones se han quemado en los incendios de Los Ángeles: Mel Gibson, Adam Brody, Anthony Hopkins...

Una larga lista de estrellas de Hollywood y famosos, entre ellos Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Ben Affleck, Anthony Hopkins y Adam Brody han visto sus mansiones consumidas, dañadas o rodeadas por los incendios forestales que asolan varias zonas de los alrededores de Los Ángeles. Las ráfagas de viento superaron las 100 millas por hora en Pacific Palisades, la lujosa urbanización donde viven las 'celebrities', al noroeste de Los Ángeles y contiguo a Malibú.

En este barrio tienen su residencia, entre otros, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks y Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton, Miles Teller, Michael Mann, Ann Sarnoff, Carol Lombardini, Alan Bergman, Kathleen Kennedy, Steve Guttenberg y James Woods, según 'The Hollywood Reporter'.

El precio medio de una vivienda en el área norte de Los Ángeles es de 4,5 millones de dólares, según datos de Realtor.com .

Más de 1.000 estructuras (en su gran mayoría de madera) han sido reducidas a cenizas en seis incendios separados que arden dentro y alrededor de la ciudad, que está salpicada de mansiones de estrellas de cine, que se han visto obligadas a evacuar la zona.

📌 Esta es la lista de famosos que han huido de la zona y cuyas casas han sido destruidas o están cercadas por las llamas.

El veterano actor, ganador de un Oscar, no ha podido evitar el llanto al hablar de la destrucción de su casa en Pacific Palisades ante las cámaras de CNN . "Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente ya no queda nada. Había tanto caos que parecía un infierno. Todas las casas a nuestro alrededor estaban en llamas", ha explicado entre lágrimas.

"No hay palabras para describir la enormidad de la devastación que estamos presenciando y experimentando. Nos duele la pérdida de nuestros amigos y vecinos que también han perdido sus hogares y negocios en esta tragedia", ha escrito en redes Billy Crystal quien se declara "destrozado" por el hecho de haber perdido el que fue su hogar desde 1979 . La propiedad del comediante en Pacific Palisades se ha quemado por completo, aunque la pista de tenis ha quedado intacta.

El actor de 'Batman' también ha perdido su mansión de 20 millones en Pacific Palisades a causa de los voraces incendios. El ex de Jennifer Lopez, no obstante, ya había evacuado la casa muchas horas antes ante el peligro inminente y ha sido captado trasladándose a la casa de su primera mujer, la actriz Jennifer Garner. Al parecer Garner aún no ha sido forzada a dejar su casa en Brentwood, aunque se sabe que los residentes de dicha zona están atentos a las instrucciones de las autoridades.