Trucos para unas fiestas 100% sostenibles: en ropa, en decoración y a la mesa

En pocos días entramos de lleno en el maratón de celebraciones y comidas Navideñas, Fin de año y Reyes. Muchos están pensando en el menú especial de este año, en los regalos y en la decoración. Se trata de sorprender y agradar a todos, y, a la vez, de ser respetuosos y buscar el impacto positivo, sin perder la esencia de la tradición. Hablamos con expertos en moda, gastronomía y decoración para que nos cuenten qué alternativas sostenibles se llevan y cómo ponerlas en práctica:

"La tendencia sostenible ya es una realidad en el mundo de la moda y cada vez más habitual en los hábitos de compra de los consumidores", afirma Clara de Nadal, analista y 'cazadora' de tendencias. Si te has propuesto ser más sostenible estas Navidades, te gustará conocer las opciones disponibles antes de adquirir tu 'nuevo' atuendo navideño. Según la fundadora de Coolhuntinglab.com, "sin duda, la opción más sostenible es usar prendas de calidad, versátiles y atemporales que ya tengamos en nuestro armario, y que luego podamos personalizar o añadir 'algo' para darles un toque diferente. Tal y como defendía la famosa diseñadora inglesa Vivienne Westwood con su lema 'Buy less. Choose well. Make it last' (Compra menos. Escoge bien. Haz que dure). Adquirir un 'look' completo cada año para Navidad o Fin de Año solo contribuirá a que el impacto de la moda en el planeta sea cada vez mayor, justo ahora que el Parlamento Europeo se ha puesto serio para frenarle los pies a la moda rápida, de usar y tirar, antes de que acabe esta década.

Otra forma de ser sostenible, tal como explica Clara de Nadal, y fomentar la economía circular, alargando la vida de los productos, es optar por plataformas de alquiler de ropa, como Trent.es, Ecodicta o Lend the Label, entre otras), 'marketplaces' de compra y venta de ropa de segunda mano (como Vinted), o comprar ropa y accesorios 'vintage' en tiendas especializadas como Alabama Collect, en Barcelona,Loué o Borrow, en Madrid o El Vestidor Vintage en Valencia.

"Pero si realmente quieres comprar ropa nueva, estas Navidades puedes hacerlo de forma más consciente eligiendo marcas sostenibles (como Ecoalf, Thinking Mu o Two Thirds) cuyos productos están fabricados con materiales reciclados, realizan producciones más pequeñas para evitar excedentes, ofrecen servicios de reparación o incluso reinvierten parte de sus beneficios en conservación y prácticas colaborativas para frenar el cambio climático", apunta la analista de tendencias.