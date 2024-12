Blake Lively demanda a Justin Baldoni, su compañero en la película 'Romper el círculo', por 'acoso sexual'

Blake Lively ha demandado a su compañero y coprotagonista de 'Romper el círculo', Justin Baldoni, por acoso sexual. Meses después de que surgieran rumores sobre mal rollo entre los dos detrás del set de rodaje de la adaptación de la novela de Colleen Hoover, la actriz, de 37 años, ha explicado en la demanda, a la que ha tenido acceso la revista 'People', que el supuesto comportamiento de Baldoni, de 40 años y también director del filme, le causó "una angustia emocional severa", e impulsar una campaña para "destruir su reputación". El sitio TMZ ha sido el primero en informar sobre la demanda.

La denuncia afirma que se celebró una reunión previa al rodaje para abordar las reclamaciones de Lively. A la reunión asistieron varias personalidades, incluido el marido de Lively, el también actor Ryan Reynolds, con el que tiene cuatro hijos.

La cinta se estrenó el pasado agosto en cines y ya entonces venía precedida por la polémica surgida entre los dos integrantes de su elenco principal.

Peticiones antes del rodaje

En dicha demanda, también se detallan las peticiones que había hecho la intérprete antes de rodar 'Romper el círculo', que eran las siguientes: "No mostrar vídeos de desnudos a Lively, no hablar de la supuesta "adicción a la pornografía" previa de Baldoni, no discutir sobre conquistas sexuales frente a ella y otros, no mencionar los genitales del elenco y el equipo, no hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no recordar más al padre fallecido de Lively".

A su vez, la actriz exigió que no se grabaran "más escenas de sexo ante la cámara por parte de Justin Baldoni fuera del guion que este aprobó al firmar el proyecto". Fue una reunión previa con los responsables de Sony Pictures, distribuidora del filme, donde al parecer se acordaron todos y cada uno de estos términos y en la que también estuvo presente Ryan Reynolds, el popular actor y marido de Blake Lively con la que tiene cuatro hijos.

La demanda afirma que Sony Pictures, que distribuyó la película, aprobó las peticiones de Lively. Sin embargo, Lively afirma en la demanda que Baldoni participó poco después en una campaña de "manipulación social" para "destruir" su reputación.

En una declaraciones a 'The New York Times', Lively ha asegurado: "Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser atacados".

Por su parte, Bryan Freedman, el abogado de Baldoni, le ha explicado a 'People' que la demanda de Lively tiene como objetivo "arreglar su reputación negativa". También ha remarcado que sus acusaciones son "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente".