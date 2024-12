Alaska aparece en Instagram con un parche en un ojo y pide "salud, salud, salud"

Tras haberse convertido en 'trending topic' en España, tras el estreno el pasado domingo, 15 de diciembre, de su serie documental 'Alaska Revelada', en Movistar Plus+, la artista ha tenido un pequeño problema de salud del cual se está recuperando "poco a poco".

Con motivo del día de San Lázaro, patrón de pobres y enfermos, que se celebra el 17 de diciembre, Alaska ha compartido en su perfil de Instagram una imagen con su madre, América (otra de las grandes protagonistas de la seri), en la que le ha pedido al santo "salud, salud, salud", mientras cubría el ojo izquierdo con un parche negro. Las dos aparecen vestidas a juego, de morado, el mismo color de las vestimentas del santo.

Trombo

Y es que hace unos días, la cantante perdió la visión en su ojo izquierdo debido a un trombo. Tal como ha contado a 'Vanitatis', el diagnóstico no es grave, aunque por el momento se encuentra en fase aguda y debe acudir periódicamente para recibir una inyección intraocular. "Esto es ir viendo cómo va mejorando poco a poco", ha explicado al citado medio.

"El parche no es por el trombo que puedo llevar perfectamente al aire, era por el pinchazo. Entonces, como iba a estar con gente, me daba cosa que se me fuera a infectar", ha aclarado.

Como en los últimos meses, Alaska se mantiene al lado de Mario Vaquerizo, quien aún se recupera de la aparatosa caída que tuvo a finales de octubre en el escenario del Festival Horteralia de Cáceres. El cantante también tuvo una pérdida repentina de la visión, que poco a poco se va recuperando. El matrimonio sigue centrado en la recuperación del vocalista de las Nancys Rubias, pues el suyo es proceso lento, del que se está recuperando con mucha paciencia.