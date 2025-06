Esplugues estudia cubrir un nuevo tramo de la Ronda de Dalt para conectar la ciudad y generar actividad económica

Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) cuenta con un fuerte tejido empresarial ya consolidado desde hace años. El municipio se encuentra a las puertas de Barcelona por la Diagonal, pero, además también cuenta con un suelo a un precio más económico que la capital catalana. Dos condiciones que, juntas, han permitido que Esplugues incluya en su escaso término municipal —menos de cinco kilómetros cuadrados— empresas como Nestlé, Salvat o Ferrer. Sin embargo, no contentos con ello, los últimos gobiernos de la ciudad han puesto las bases para establecerse también, de la mano de las vecinas Barcelona y L'Hospitalet, como eje del futuro polo biomédico y de la salud. Esta misión empieza ahora a andar con la construcción de edificios, hospitales y equipamientos que aspiran, entre otras cuestiones, a acoger algunas de las principales empresas especializadas en investigación e innovación. Con todo, el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, dice que su objetivo es empezar a plantar ya nuevas semillas para que la ciudad prosiga su desarrollo.

"Ya estamos trabajando también en algunas modificaciones urbanísticas de cara al futuro", ha explicado Sanz durante la conferencia 'Hagamos crecer el ecosistema de Salud con innovación y colaboración', organizada por AEBALL y celebrada este martes 3 de junio en el Espai Baronda, en Esplugues. "Creamos las condiciones necesarias para que las cosas pasen", ha añadido el alcalde, quien ha explicado que ya estudian la cobertura de un nuevo tramo de la Ronda de Dalt a su paso por la localidad con un doble objetivo: "unir la ciudad, pero también generar nuevo techo para actividad económica". Sanz ha señalado que, aunque todavía no hay "nada cerrado", ya se encuentran en conversaciones con Carreteres de la Generalitat para tratar de hacerlo posible.

Se trata de un tramo que permitiría que la zona de Esplugues en la que se ubican la propia Nestlé, el Consell Català d'Esports, la comisaría de los Mossos d'Esquadra y donde Esplugues busca desarrollar parte de ese polo destinado a la investigación biomédica tuviera una mayor interconexión con el tramo de la Diagonal en el que se proyecta el futuro Campus del Hospital Clínic, un equipamiento que debe ejercer como uno de los principales atractivos y motores para futuro polo de salud e innovación.

En la actualidad, hay un tramo de la Ronda de Dalt en Esplugues, donde se ubica el parque de la Sol·lidaritat, que ya está cubierto y que facilita esta interconexión con las ciudades de Barcelona y L'Hospitalet. Además, Esplugues tiene pendiente recuperar el plan para soterrar la B-23 a su paso por la ciudad, otra de esas vías urbanas que dividen la ciudad. En este caso, el soterramiento, para el que suenan ecos desde hace más de 15 años, permitiría coser esa herida urbana que divide el norte y el sur de la localidad y facilitaría también la interconexión entre el Hospital Sant Joan de Déu, el resto del municipio y los futuros distritos de innovación que planea Esplugues.

Por su parte, también durante la conferencia, el presidente de AEBALL, Santiago Ballesté, ha defendido que L'Hospitalet y el Baix Llobregat son "un territorio muy potente con más de 27.000 empresas". "Somos, además, el corazón industrial y empresarial de Catalunya, con sectores como la automoción, la metalurgia, la biotecnología, las tecnologías de la información, y también con centros de referencia como el Hospital Sant Joan de Déu o el IDIBELL. Todos ellos, junto con la Universitat de Barcelona, son motores de innovación que posicionan al Baix Llobregat y L'Hospitalet como referentes en salud y ciencias de la vida”, ha defendido el responsable de la patronal del Baix y L'Hospitalet, quien ha destacado también el papel de otros centros como el Institut Català d'Oncologia (ICO) o el Hospital de Bellvitge, ambos en L'Hospitalet.

El nuevo 'ecobarrio'

El tramo norte y la cobertura de la Ronda de Dalt no es el único proyecto urbanístico en el que el consistorio tiene la vista puesta. El alcalde Eduard Sanz, a lo largo de su intervención, también ha vuelto a hablar del futuro 'ecobarrio' que la ciudad proyecta en el entorno de la antigua masía de Can Cervera. Precisamente, el consistorio y los Mossos d'Esquadra desalojaron las chabolas y huertos que había en la zona hace poco más de un mes. El alcalde de Esplugues ya comentó entonces que el proyecto pasaría por "la creación de un 'ecobarrio' en que la mayoría del suelo sea destinado a zonas verdes, a nuevos equipamientos y, una parte, a vivienda". Asimismo, Sanz aseguró que la masía de Can Cervera será restaurada y preservada.

Durante la ponencia de este 3 de junio, Sanz ha comentado también que, además, su gobierno contempla que esta zona de Can Cervera incluya también equipamientos. Más allá de polideportivos u otros espacios de uso ciudadano, Eduard Sanz ha explicado que habla de crear, también, equipamientos destinados a acoger "actividad económica", a la "investigación" o al "desarrollo". El alcalde de Esplugues ha señalado que ya se han encontrado con entidades, fundaciones u otros organismos que se tienen "dificultades" para encontrar una ubicación y que la idea es que, a través de concesiones u otros modelos, facilitar que este tipo de actividades aterricen en la ciudad.