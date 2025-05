Grietas en viviendas por las obras de la B-23 preocupan a una quincena de vecinos de Sant Joan Despí y Esplugues

La noche del pasado 27 de enero fue "desespertante" para Xavi Civico (54 años), vecino de Sant Joan Despí. Lo hizo constar en estos términos en una instancia dirigida al Ayuntamiento del municipio del Baix Llobregat a la que ha accedido EL PERIÓDICO. En el documento, Civico explica que tres vecinos llamaron al 112 a altas horas de la madrugada porque, ante las vibraciones que percibieron por las obras nocturnas de un carril bus en la autopista B-23, no se sentían seguros en sus casas.

Dos semanas antes, el vecino había presentado otra instancia, también consultada por este diario, alertando al consistorio de grietas aparecidas en su vivienda de la C/Despoblat a raíz de las obras. Con el agravante de que habita la conocida Masía de Can Rei, catalogada como patrimonio cultural, en una zona conocida como 'las masías'. Las obras, que fueron inauguradas por el 'expresident' Aragonès y la exministra de Transportes Sánchez, llegaron incluso a paralizarse en febrero.

La inquietud y la congoja en torno a grietas sobrevenidas en sus hogares se han ido apoderando de algo más de una quincena de vecinos de Sant Joan Despí y Esplugues de Llobregat estos meses. Especialmente después de sonados desalojos por riesgo de derrumbe en ciudades como Badalona, Santa Coloma de Gramenet o la misma Esplugues, en el popular edificio conocido como 'El Barco'.

Este periódico ha visitado varias viviendas afectadas. Juan Antonio Fernández, presidente de la asociación vecinal de Pla del Vent-Torreblanca, uno de los barrios afectados, habla de 17 reclamaciones vecinales por grietas derivadas de las obras de la B-23, competencia del Departament de Territori de la Generalitat. Fuentes de la conselleria asumen que sus técnicos han hecho inspecciones en 16 viviendas, 11 de Sant Joan Despí y otras 5 de Esplugues de Llobregat.

Una vecina afectada por las obras de la B-23, junto a una de las grietas en su casa. / Jordi Otix

La principal preocupación ciudadana es la incertidumbre de no saber si las afectaciones tendrán solución. "Tememos que no nos den respuesta", clama Civico. Asegura adolecer de grietas imputables a las obras en cuatro paredes, un cobertizo, una fachada y una escalera de su masía.

Territori remarca que las fisuras detectadas "son superficiales y no se corresponden con daños estructurales". Pero admiten que las vibraciones denunciadas por los vecinos "provienen de los trabajos realizados de compactación de las diversas capas que conforman el firme del carril" de la B-23.

La 'conselleria' asegura estar elaborando un informe que detalle las fisuras que recaen bajo su responsabilidad. Se cerrará cuando acaben las obras, escenario que está previsto para antes de que finalice mayo. "Este verano procederemos a la reparación de las fisuras que hayan sido causadas por las obras", concluyen fuentes de Territori a consulta de este diario.

La Generalitat advirtió de ruido y vibraciones

El mayor argumento vecinal para pedir que les reparen las grietas, incluso que les resarzan por ellas, es que nadie les advirtió de que ocurrirían. Sí lo hizo la Generalitat con respecto al ruido, vibraciones y "molestias" a los vecinos que podían ocasionar las obras, dejando incluso un teléfono de contacto, tal y como puede comprobarse en varios carteles informativos de las obras. "Pero nadie nos habló de fisuras en nuestras viviendas", relatan los ciudadanos.

Advertencia de molestias en las obras de la B-23. / EL PERIÓDICO

"Estuve noches sin dormir", admite Civico. "Estábamos muy asustados porque las bigas de esta masía son muy antiguas", apuntala el vecino. En su casa, explica, realizaron tres mediciones de vibración tras llegar el aviso a la Generalitat. "La técnica flipaba: dijo que se notaba muchísimo".

El vecino Xavi Civico muestra una de las grietas en la pared de su masía. / Jordi Otix

Otra vecina que acoge la visita de este diario en su casa, y que prefiere no ser citada, más de una docena de ubicaciones del hogar con grietas. A su juicio, todas las roturas que muestra a este diario fueron ocasionadas por las obras de la B-23, aunque asume que no son estructurales. "Tengo toda la casa llena de grietas y me preocupa no saber qué va a pasar", clama esta ciudadana de la Av. Pla del Vent de Sant Joan Despí.

Algunos vecinos han contactado incluso con peritos de sus aseguradoras para que les redacten informes de los daños, pero prefieren no mover ficha hasta que Territori se pronuncie. La hipótesis es que les propondrán algún tipo de solución. Está por ver cuál a partir del momento de que las maltrechas obras del carril bici de la B-23 lleguen a su fin.