Los Mossos d'Esquadra desalojan las chabolas y los huertos de la masía de Can Cervera de Esplugues

Los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves por la mañana a las personas que habitaban las chabolas y trabajaban los huertos situados en la parcela de la masia de Can Cervera, en Esplugues de Llobregat. Se trata de unas 30 hectáreas de terreno, encajonadas entre la Ronda de Dalt y el término municipal de L'Hospitalet de Llobregat, a caballo de los barrios de Can Clota y Can Vidalet. Tierras pertenecientes a la sociedad Patrimonial Hefer (propiedad de la familia Pons Casademunt), y que están coronadas por la vieja masia de Can Cervera, como mínimo de tres siglos de antiguedad, y catalogada como bien de interés local.

Desde hace décadas, la zona está parcheada por numerosos huertos urbanos que operan sin licencia. Hacia los años 80 del siglo pasado, los labradores empezaron a levantar rudimentarios cobertizos que usaban para guardar sus aperos. En muchas ocasiones, techados con materiales compuestos por amianto. Uno de estos campesinos urbanos, "probablemente el más viejo del lugar", es Félix Recio, que empezó a trabajar estas tierras en 1972. Se muestra muy apenado de que las excavadoras se lleven por delante los huertos, y está preocupado porque sus gallinas aún están dentro.

Las dos entradas a la parcela desde el Camí de Can Nyac han sido cerradas por los Mossos d'Esquadra a primera hora de la mañana, y muchos de los que ahí vivían o cultivaban esperan al otro lado de la línea policial para, cuando lo permitan los agentes, entrar y recoger algunas de sus pertenencias.

Finalmente, los Servicios Sociales municipales han atendido a 27 personas. Un total de 23 han sido derivadas al Centre d´Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) en primera instancia (entre los cuales, cuatro menores) y otras cuatro han manifestado tener alternativa habitacional, según ha informado el Ejecutivo municipal. "Como administración local buscaremos para ellos este primer alojamiento, que nos pertoca desde el punto de vista normativo ―ha informado el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz (PSC)―. A partir de ahí, trabajamos con la Generalitat para encontrar la solución definitiva para estas familias".

Algunas personas sin alternativa habitacional vivían entre los huertos de Can Cervera, en Esplugues / ZOWY VOETEN

Los moradores y los que cultivaban estos terrenos confiaban en que la orden judicial finalmente no llegase, pero no ha sido así. Rafa, uno de los que tenía un huerto en la zona, ha desempeñado un papel de mediador entre los desalojados, el Ayuntamiento y las fuerzas del orden durante el operativo policial. Fue su padre quien empezó a cultivar en Can Cervera, y hasta este jueves era él quien cuidaba su trozo de tierra. Con un chaleco naranja, se dirige a varias decenas de personas: "Lo siento mucho, pero esto lo hemos perdido", informa a los asistentes.

Rafa defiende ante la multitud que las reiteradas fiestas y la instalación de improvisados bares en la zona han hartado a los vecinos de las calles más cercanas, que han denunciado molestias: "Quien haya hecho lo que no se debe hacer ahí dentro, que sobre su conciencia pese porque esto es su culpa", sentenciaba. Algunos de los presentes apostillaban que esas fiestas han tenido lugar hasta la misma noche anterior al desalojo.

Los ocupantes de los terrenos de la masía de Can Cervera de Esplugues han podido retirar algunas de sus pertenencias tras ser desalojados / ZOWY VOETEN

Se han vivido algunos momentos de tensión. La presencia de animales en el interior de la parcela, y la urgencia por sacarlos, ha sido uno de los motivos de enfado de los presentes con los agentes de Mossos d'Esquadra. Entre los ya antiguos moradores y labradores de la parcela se han oído también reproches mutuos. La mayoría de los cuales, respecto al hecho de la organización de ruidosas fiestas. Las recriminaciones han escalado a gritos cuando una vecina de los pisos lindantes a Can Cervera ha recriminado a los desalojados que usasen los terrenos para vivir en ellos. El enfrentamiento no ha pasado a mayores: "No se discutan, si ya lo hemos perdido todo", decía uno de los afectados en voz baja, unos metros más allá del barullo.

El anciano labrador Félix Recio echa cuentas y sostiene que en las treinta hectáreas de tierra ―que forma un pequeño valle por el paso de una riera― debe haber unas 150 parcelas para labrar: "La lástima es que ya no se estaban cultivando todas, ni la mitad, diría". Añade que es "consciente" de que "ahí dentro se hacían cosas que no se tenían que hacer, y que han provocado que los vecinos se quejen". Recio vive en el barrio de Pubilla Cases, ya en la vecina L'Hospitalet, como muchos de los que hasta este jueves tenían su pedazo de tierra cultivable en Can Cervera. Al rato, cuando el desalojo ya está muy avanzado, se le ve perderse entre las calles de Can Vidalet, rumbo a casa, cargando varias herramientas de labranza, pero ninguna de sus gallinas.

Félix Recio, hace 53 años que tiene un huerto en este espacio / ZOWY VOETEN

El alcalde Sanz ha atendido a los medios en el interior del recinto, entre chabolas, frondosos árboles y cascotes de uralita. Se ha mostrado "satisfecho" de que haya llegado el día de "limpiar la parcela" de Can Cervera: "Ya hace años que se ha convertido en un nido de actividades muy molestas de cara a los vecinos", algunas, ha señalado, "delincuenciales". Por ejemplo, una suerte de restaurante que incluso se publicitaba por redes sociales: "Un espacio absolutamente insalubre y degradado, por lo tanto, ilegal y que no cumplía ninguna normativa". Sanz también ha apuntado a graves problemas de insalubridad, como el hecho que algunos de los que cultivaban la tierra lo hacían con "aguas grises" provenientes de un colector de aguas fecales cercano. "Los vecinos nos hacían partícipes de los problemas manifiestos de insalubridad, degradación e ilegalidad", ha resumido el alcalde.

Un amplio dispositivo de Mossos d'Esquadra ha desalojado a las personas que vivían en la masía Can Cervera de Esplugues / ZOWY VOETEN

Limpieza licitada

De hecho, con vistas al desalojo que se ha llevado a cabo este jueves, el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat licitó el pasado día 11 de abril el contrato para la "ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza" de la parcela, con un presupuesto base de casi 400.000 euros (IVA incluido). El contrato contempla, además de la "limpieza y desbroce superficial de todo tipo de hierbas y matojos", el "cierre perimetral de la finca" así como la adopción por parte del adjudicatario de "todas aquellas medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado" a la misma.

El Ayuntamiento ha licitado el contrato para la limpieza de los terrenos, en los que se encuentra bastante fibrocemento / ZOWY VOETEN

Pero también la "retirada de los animales que puedan permanecer en la finca, de acuerdo con la normativa de protección de animales" y un aspecto más, que tiene que ver con la presencia de elementos fabricados con fibrocemento, un material que, cuando se degrada, es altamente contaminante y perjudicial para la salud. Así, la empresa que se lleve el contrato también tendrá que preocuparse de "la redacción de un plan de trabajo para la retirada del amianto juntamente con toda la tramitación administrativa con la Generalitat de Catalunya o autoridad competente".

Sobre el futuro que le espera a esta zona, el alcalde ha mostrado la intención municipal de que la parcela "acabe siendo urbanizada" e "integrada al casco urbano". El proyecto pasaría por "la creación de un 'ecobarrio' en que la mayoría del suelo sea destinado a zonas verdes, a nuevos equipamientos y, una parte, a vivienda". Asimismo, Sanz ha asegurado que la masía de Can Cervera será restaurada y preservada.